Aplicativo aponta qual era fase a lua quando você nasceu

Bianca Bellucci

Do 33Giga



01/12/2020 | 14:48



Os fãs de astrologia acreditam que a fase da lua no dia do nascimento pode influenciar aspectos da personalidade de uma pessoa. Se você faz parte desse grupinho – ou é só um curioso –, o aplicativo MOON: Current Moon Phase apresenta justamente essa informação. Disponível para Android e iOS, o programa aponta a fase da lua em datas do presente, passado e futuro. Apesar de estar em inglês, o app é simples de usar. A seguir, o 33Giga ensina como. O tutorial foi realizado com um aparelho da Apple, mas é similar em modelos do robozinho.

1. Após fazer o download do MOON: Current Moon Phase em seu celular, clique em “Date”.

2. Selecione dia, mês e ano que você nasceu. Em seguida, dê um toque em “Done”.

3. Pronto! O aplicativo mostrará a fase da lua no dia do seu nascimento. O dado é apresentado em forma de desenho.

4. Se você não manja de desenhos da lua, é possível conferir a fase por escrito. No iOS, arraste o dedo da direita para a esquerda. No Android, aperte “Info”. Como as fases estão em inglês, clique aqui para descobrir a tradução para o português.

Na galeria, veja o passo a passo em capturas: