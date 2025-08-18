DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Tênis de mesa

Hugo Calderano x Vitor Ishiy no Europe Smash: veja onde assistir

Atletas do Grande ABC se encaram às 14h45, na Suécia

Ryan Leme
 Especial para o Diário
18/08/2025 | 13:10
Compartilhar notícia
FOTO: WTT
FOTO: WTT Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 Em seu primeiro compromisso desde o título do WTT Contender Foz do Iguaçu, no início de agosto, o mesatenista Hugo Calderano, de São Caetano, volta à ação nesta segunda-feira (18), e encara outro atleta do Grande ABC, Vitor Ishiy. Calderano é o segundo favorito do torneio, número três do ranking mundial, enquanto Ishiy é 53º. A partida acontece às 14h45, com transmissão ao vivo de SporTV e Cazé TV.

O título na cidade brasileira foi o 10º da carreira de circuito mundial de Calderano. Uma semana antes, ele havia conquistado em Buenos Aires e, em junho, ergueu o troféu na Eslovênia.

LEIA TAMBÉM:

Outra atleta da região no torneio é Bruna Takahashi, que estreou com vitória na chave simples por 3 sets a 1 frente à Contantina Psihogios, da Austrália, com parciais de (10/12, 11/1, 11/4 e 11/6). Nas oitavas de final, Bruna enfrenta Miwa Harimoto, do Japão.

Calderano e Bruna jogam lado a lado na chave de duplas mistas, e vão à mesa pela primeira vez nesta terça-feira (19), quando encaram os australianos Nicholas Lum e Yangzi Liu, às 14h20.

LEIA MAIS:


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.