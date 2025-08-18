Hugo Calderano x Vitor Ishiy no Europe Smash: veja onde assistir

Em seu primeiro compromisso desde o título do WTT Contender Foz do Iguaçu, no início de agosto, o mesatenista Hugo Calderano, de São Caetano, volta à ação nesta segunda-feira (18), e encara outro atleta do Grande ABC, Vitor Ishiy. Calderano é o segundo favorito do torneio, número três do ranking mundial, enquanto Ishiy é 53º. A partida acontece às 14h45, com transmissão ao vivo de SporTV e Cazé TV.

O título na cidade brasileira foi o 10º da carreira de circuito mundial de Calderano. Uma semana antes, ele havia conquistado em Buenos Aires e, em junho, ergueu o troféu na Eslovênia.

Outra atleta da região no torneio é Bruna Takahashi, que estreou com vitória na chave simples por 3 sets a 1 frente à Contantina Psihogios, da Austrália, com parciais de (10/12, 11/1, 11/4 e 11/6). Nas oitavas de final, Bruna enfrenta Miwa Harimoto, do Japão.

Calderano e Bruna jogam lado a lado na chave de duplas mistas, e vão à mesa pela primeira vez nesta terça-feira (19), quando encaram os australianos Nicholas Lum e Yangzi Liu, às 14h20.

