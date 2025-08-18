DGABC
Esportes Titulo Verdão

Palmeirense Flaco López é pré-convocado pela 1ª vez na Argentina

Como a Argentina já garantiu a vaga à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México antecipadamente, Scaloni pode observar novos jogadores nas rodadas finais

18/08/2025 | 12:27
FOTO: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
FOTO: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon


O técnico Lionel Scaloni divulgou nesta segunda-feira uma pré-lista de 31 convocados para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas com o capitão Messi e algumas novidades, casos do centroavante do Palmeiras, Flaco López, chamado pela primeira vez.

Aos 24 anos, López jamais escondeu sua idolatria por Messi, e vibrou quando o Palmeiras enfrentou o astro argentino no Mundial dos Estados Unidos, no duelo com o Inter Miami. Agora, pode ser companheiro do camisa 10, realizando "um sonho."

Para que a parceria se concretize, contudo, o palmeirense terá de figurar na lista final para os duelos com a Venezuela, dia 4 de setembro, no Monumental de Nuñez, casa do River Plate, e diante do Equador, dia 9, em Guayaquil. Foram sete atacantes chamados e ele tem concorrentes de peso no setor, casos de Julian Álvarez, Lautaro Martínez e Angel Correa.

Como a Argentina já garantiu a vaga à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México antecipadamente, Scaloni pode observar novos jogadores nas rodadas finais, e Flaco López vive essa expectativa. Alan Varela, Echeverri, Soler, Carboni e o jovem Mastantuono são outras novidades da relação, que não conta com o experiente campeão do mundo, o volante Enzo Fernández, suspenso, assim como os atacantes Garnacho e Dybala (foram chamados na convocação de março).

Flaco López tem 47 gols em 84 partidas disputadas pelo Palmeiras e voltou a ser titular do time, formando dupla de centroavantes com Vitor roque, contratação milionária que começou a jogar bem justamente ao lado do argentino.

Como a Argentina não apenas já garantiu a vaga, como conquistou o título das Eliminatórias ao somar 35 pontos em 16 jogos, 10 a mais que o vice-líder Equador, Scaloni deve observar novas peças na seleção nacional, o que dá esperanças de Flaco López fazer sua estreia defendendo seu país.


