Espaços de Cultura de São Bernardo ficaram abandonados por oito anos

A cultura de São Bernardo começa a sair da inércia em que esteve nos últimos oito anos, em que os equipamentos foram sucateados por falta de manutenção e os recursos ficaram reduzidos ao orçamento municipal. A secretária de Cultura, Samara Dinis, afirmou que não é possível quantificar o montante que a Pasta perdeu no período, mas garantiu que em sete meses a atual gestão fez muito mais do que o governo anterior em dois mandatos.

“Em oito anos da gestão anterior, não tivemos um equipamento reformado e em sete meses o Marcelo já reformou cinco espaços de cultura. Ao menos nos últimos cinco anos, que estou dentro da Secretaria de Cultura, nunca fizemos adesão a nada (para obtenção de verbas), a não ser pela Lei Aldir Blanc, porque o próprio fazedor de cultura é quem nos empurrava. Mas fora isso, não participamos de nenhuma outra e temos editais estaduais, federais e parceiros que estão disponíveis e que podemos bater (na porta) o tempo todo e trazer esse recurso. Porém, nunca houve abertura para diálogo, sequer com a iniciativa privada ou com o poder público, que no caso é a Caixa”, afirmou.

Funcionária de carreira há 17 anos, Samara afirmou que acompanhou o desmonte da culta nos últimos oito anos e, ao assumir a Pasta, sabia que o setor sofreu muito por falta de políticas públicas pensadas de forma estruturante.

“A nossa primeira meta foi pensar como estruturar a Secretaria. Como começar do zero, porque é essa a sensação que temos. Inicialmente, mexemos no organograma, que vem dentro de um pacote maior, que o prefeito validou junto à Câmara. Aí, com esse cenário, começamos a estruturar a Secretaria por meio da reorganização da lei no sistema, que foi votada, mas não implementada e do nosso Conselho Municipal de Políticas Culturais (que ficou inativo por 10 anos)”, pontuou.

A secretária destacou que no primeiro ano é muito difícil fazer política pública com falta de recursos. Por isso, a busca por parceiros para fomentar o setor é essencial. Samara afirmou que, nesse sentido, entre os projetos de curto e médio prazos está a ampliação das oficinas culturais. Entretanto, diferentemente do que era trabalhado anteriormente, terão como primícia a iniciação e a sensibilização. A meta é implementar o projeto em 2026.

“Pretendemos, já para o próximo ano, descentralizar, levando essas oficinas culturais para dentro dos territórios e utilizando como base um edital que está aberto. Onde não tenho uma perna, temos um braço, que são um centro cultural e as associações de bairro, que podem receber as oficinas.Porém, vamos começar a mostrar o que é possível realizar dentro daquele território, respeitando as características, para que possamos, depois, caminhar para os nossos centros avançados. É incoerente ter um CAV, que é um centro avançado de audiovisual, o Sema, que é um centro avançado de música, quando não tenho o início (do aprendizado).”

A partir desse trabalho, a meta, conforme Samara, é abrir outros centros avançados até o final da gestão, dentre os quais, o de circo, no espaço da Dajuv (Divisão de Ações Ligadas à Juventude) que é reconhecida fora do país e foi praticamente extinta nos últimos anos.<EM>

“Temos o Clac (Centro Livre de Artes Cênicas), que foi durante muito tempo um local para trabalhar a questão das artes cênicas e perdemos. Então, ao longo da gestão, queremos iniciar nos territórios, mas depois trazer para os polos avançados, que já temos dois, mas que pretendemos entregar mais alguns”, afirmou. <EM>Samara disse ainda que o foco é estabelecer uma política pública cultural de forma estruturante, para que nas próximas gestões essas ações já estejam consolidadas. “Uma lei é mais difícil de mudar ou derrubar. Esse será nosso legado.”

