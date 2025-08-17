Rebeca Bem-Te-Vi, atleta de São Bernardo, é pentacampeã do Circuito Paulista de Jiu-Jítsu

A atleta mirim Rebeca Duarte, a Rebeca Bem-Te-Vi, conquistou neste sábado (16/08) o Circuito Paulista de Jiu-Jítsu. Ela se sagrou pentacampeã na competição. O torneio foi disputado na cidade de Barueri, região metropolitana de São Paulo, em três ocasiões, março, maio e agosto, e foi promovido pela Federação Paulista de Jiu Jitsu.

Rebeca venceu, no total, sete lutas, e chegou à medalha de ouro invicta na competição. Agora, os treinos já serão retomados para a competição em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde ela vai disputar o Campeonato CON Kids, com e sem quimono, nos dias 29 e 30 de agosto. "Me preparei muito, todos os campeonatos são difíceis para mim, então vou me preparar muito, porque o próximo campeonato vai ser guerra", afirmou a campeã.

Com apenas 10 anos, a atleta mirim acumula diversas conquistas. É a atual campeã brasileira na categoria pluma/faixa cinza, até 30,2 quilos, agora pentacampeã do Circuito Paulista de Jiu-Jítsu, bicampeã Paulista, campeã Brasileira com e sem quimono, campeã Pan Kids do Los Angeles Summer 2025 e já ganhou sete medalhas de ouro na Federação Paulista de Jiu-Jítsu.

A atleta treina na Academia Gênesis e no Centro de Excelência de Judô de São Bernardo e é uma das competidoras que leva o nome da cidade para competições esportivas no Brasil e no mundo. "A Rebeca é um grande orgulho não só de São Bernardo, mas de todo o País. A prova de que vale muito a pena o poder público investir no esporte e apoiar os atletas, como fazemos aqui em São Bernardo", afirmou o secretário de Esportes e Lazer do município, Fran Silva.