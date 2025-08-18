Auxílio Gás de agosto beneficia mais de 45 mil famílias no Grande ABC

Mais de 45,2 mil famílias do Grande ABC começam a receber, a partir desta segunda-feira (18), o Auxílio Gás, no valor de R$ 108, pago pelo Governo Federal a cada dois meses para ajudar no custo do botijão de gás de 13 quilos. O investimento na região soma R$ 4,89 milhões em agosto.



De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os municípios que concentram o maior número de beneficiários no Grande ABC são Santo André, com 14.937 famílias atendidas (R$ 1,61 milhão), e São Bernardo, com 13.481 famílias (R$ 1,45 milhão).



Na sequência aparecem:



- Diadema – 9.467 famílias / R$ 1,02 milhão



- Mauá – 4.315 famílias / R$ 466 mil



- Ribeirão Pires – 1.560 famílias / R$ 168 mil



- Rio Grande da Serra – 897 famílias / R$ 96 mil



- São Caetano – 632 famílias / R$ 68 mil



No total, o Auxílio Gás atenderá 5,13 milhões de famílias em todo o Brasil neste mês, com investimento federal de R$ 554,37 milhões. O benefício segue o mesmo calendário do Bolsa Família, pago conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) e escalonado até 29 de agosto.



Criado para reduzir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento das famílias em situação de vulnerabilidade, o programa garante repasse equivalente a 100% da média nacional do valor do botijão de gás de 13 kg, calculada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).



Além do pagamento regular, em 521 municípios de cinco estados em situação de emergência ou calamidade pública, o benefício será liberado de forma unificada, sem seguir o cronograma escalonado.