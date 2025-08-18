Público de feira de artesanato em São Caetano cresce 50% durante aniversário

As comemorações pelos 148 anos de São Caetano, em julho, trouxeram ao Espaço Verde Chico Mendes dois eventos tradicionais que atraem grande público: a 16ª Exposição Anual de Carros Antigos, realizada entre os dias 18 e 20 de julho, e a programação de shows nos dias 26, 27 e 28 do mesmo mês. Juntos, eles reuniram cerca de 80 mil visitantes, segundo estimativa da Prefeitura – 60 mil na mostra de automóveis e 20 mil nas apresentações musicais.

O aumento no fluxo de pessoas refletiu diretamente na feira de artesanato e gastronomia, realizada aos fins de semana no parque, das 9h às 17h. De acordo com balanço do poder público, as vendas cresceram cerca de 50% em comparação com dias sem programação cultural no espaço.

Artesãos confirmam o impacto positivo. “Para nós é muito bom quando acontecem eventos assim. Vêm pessoas de fora, de outros bairros, não apenas o público habitual que aparece toda semana”, diz Takeo Uehara, 73, artesão. A doceira Rosemeire Rocha, 51, concorda: “Nos dias dos eventos a cidade recebeu um público bem bacana. As vendas foram ótimas em relação aos dias comuns, embora um pouco abaixo do ano passado.”

Apesar do saldo positivo, os expositores apontam carências na estrutura e na divulgação. “Acho que a visão da Prefeitura sobre a feira deveria ser mais abrangente. É raro ver visitantes de outras regiões. Nós fomentamos a economia local, então sinto que o evento deveria ter mais visibilidade”, afirma Valdir Bertaglia, 39, artesão. Já Regina Quintanilha, 54, destaca as dificuldades com a infraestrutura: “Agradecemos o espaço, mas as barracas são frágeis. Em dias de chuva ou sol forte, a mercadoria pode ser danificada. Além disso, montar e desmontar diariamente é muito trabalhoso, especialmente para quem não tem carro,” aponta a artesã.

Em nota, a Prefeitura de São Caetano afirmou que o parque não comporta instalações em alvenaria. Ressaltou ainda que todas as condições estruturais estão previstas no edital e são de conhecimento dos expositores no ato da inscrição. Quanto à divulgação, o município informou que utiliza os canais oficiais da Secretaria de Cultura no Instagram, Facebook e site institucional.