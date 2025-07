São Caetano 148 anos: moradores exaltam cidade, mas apontam problemas

São Caetano celebra, nesta segunda-feira (28), 148 anos de história. Pela manhã, a comemoração teve início com a tradicional missa e a distribuição de bolo no bairro Fundação. Oconversou com moradores presentes na celebração, que destacaram o orgulho de viver em São Caetano.Cláudia Aparecida Oliveira, 48 anos, funcionária de escola pública, nasceu na Capital, mas se mudou para a cidade há cinco anos. “Moro aqui sozinha faz 5 anos, e para mim é muito bom trabalhar e morar aqui. É uma cidade muito acolhedora, fiz muitas amizades. Hoje eu me sinto muito conhecida na cidade, o pessoal até brinca comigo: ‘Você não quer ser vereadora?’ e eu digo que não”, relata.Simone Dauar, 53, agente comunitária de saúde, vive no bairro Fundação desde os cinco anos. “Minha família toda mora aqui: meu neto, minha filha, a família do meu genro. Sentimos muito orgulho. Apesar das dificuldades que toda cidade tem – não é uma perfeição – é um bom lugar para se morar.”Ela também chama a atenção para melhorias necessárias na área da saúde. “Como eu trabalho na área da saúde, vou focar nessa parte. É muito bom o atendimento na UBS (Unidade Básica de Saúde), mas podíamos ter mais especialistas, para reduzir o tempo de espera do pessoal que fica esperando um cardiologista, um neurologista.”A professora Solange Nabarrete, 50, moradora do Centro, acrescenta: “A cidade é muito boa, mas pode melhorar. Eu sinto falta da parte cultural. Poderíamos ter mais concertos, óperas e peças teatrais.”Sobre as alegações negativas, oentrou em contato com a Prefeitura e aguarda retorno. Além da missa, o bairro Fundação recebe ao longo de agosto a 33ª edição da tradicional festa italiana, com pratos típicos, apresentações musicais e danças tradicionais. Outras atividades comemorativas também ocorrem em diferentes pontos da cidade, como no Parque Chico Mendes.São Caetano foi fundada em 1877, com a chegada de imigrantes italianos que formaram o núcleo colonial criado pelo Império Brasileiro. Rapidamente, o município se tornou um dos centros industriais mais relevantes do Estado de São Paulo.O nome homenageia São Caetano de Thiene, santo italiano muito cultuado pelos primeiros imigrantes.