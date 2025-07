Tite Campanella comemora aniversário de São Caetano relembrando legado familiar

O aniversário de 148 anos de São Caetano, celebrado nesta segunda-feira (28), foi marcado por uma programação tradicional, com missa em ação de graças, na Paróquia São Caetano, e distribuição de bolo, no Parque Municipal Província de Treviso. Para Tite Campanella (PL), a data é mais que comemorativa: é emocional. Filho do ex-prefeito Anacleto Campanella e com história entrelaçada à da cidade, ele reforça que liderar o Executivo municipal tem significado especial."Eu fico muito feliz. Sempre fiz parte da cidade, nasci aqui em São Caetano. Meus avós vieram para cá no século XIX", relembra o prefeito durante a festividade, ao falar das raízes familiares no município. "Meu pai foi prefeito daqui, nascido aqui também. Então, para mim, é um orgulho muito grande. São Caetano é o meu pedaço de chão, é uma extensão da minha família. Só me alegra, só me deixa feliz."Tite é caçula de Anacleto Campanella, líder autonomista, ex-prefeito, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e figura intrínseca com o surgimento e urbanização da cidade.No cargo desde o início do ano, Tite afirma que São Caetano sempre foi uma cidade acolhedora e bem cuidada, fruto de gestões comprometidas. "A cidade me dá a alegria de viver aqui. A alegria de viver em uma cidade que não foi abandonada em nenhum momento, que não foi deixada de lado, que teve grandes homens públicos, que entregaram um serviço muito bom para a população."O prefeito também destaca o aprendizado com os que o antecederam. "Dos quais eu posso, por exemplo, seguir muitos exemplos positivos – evitar os exemplos negativos, mas seguir muitos positivos."Aos 63 anos, Tite reafirma a escolha de viver toda a vida no município que agora governa de forma oficial, já que já foi chefe do Executivo de forma interina. "A cidade me presenteia todos os dias. Por isso escolhi viver aqui. Virei prefeito com 62 anos. Nessas décadas, podia ter escolhido morar onde eu quisesse, mas sempre quis fazer minha vida aqui em São Caetano. Isso me deixa muito feliz."Veja mais da história de Anacleto Campanella no link abaixo: