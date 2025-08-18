Ouro fecha em queda à espera de encontro Trump-Zelenski e Jackson Hole

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 18, enquanto os investidores aguardam desdobramentos do encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, o homólogo ucraniano, Volodymir Zelenski, e outros líderes europeus. O mercado também se mantém à espera de sinalizações sobre a postura do Federal Reserve (Fed) em relação à política monetária, com o Simpósio de Jackson Hole, promovido pelo Fed de Kansas City, a partir de quinta-feira, dia 21.

O ouro com vencimento em dezembro encerrou em queda de 0,14%, a US$ 3.378,00 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

Na avaliação do MUFG, o encontro de Trump e Zelenski pode afetar a demanda por ouro como porto seguro, já que pode indicar uma distensão ou não do conflito no Leste Europeu. Apesar do recuo, o banco afirma que o metal precioso permanece com alta de quase 28% no acumulado do ano, apoiado por tensões geopolíticas, preocupações econômicas e diversificação em relação ao dólar.

Em relação à perspectiva de política monetária, a expectativa da semana se concentra no discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole, na sexta-feira, 22, que pode sinalizar o caminho a ser tomado pelo BC americano na próxima reunião. Para o MUFG, o dólar pode receber suporte com a falta de sinais claros sobre cortes de juros em seu discurso. O dólar forte costuma pressionar o ouro para queda. Por outro lado, se Powell defender corte de juros, o ouro pode se beneficiar.

*Com informações da Dow Jones Newswires