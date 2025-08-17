Santo André autua oito estabelecimentos por poluição sonora durante Operação Sono Tranquilo

Ação foi realizada em diversos bairros da cidade no último sábado; GCM também recolheu veículos com irregularidades durante a ação
Em mais uma Operação Sono Tranquilo, as equipes do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e da GCM (Guarda Civil Municipal) percorreram diversos bairros de Santo André no último sábado (16) para coibir problemas relacionados ao excesso de barulho e garantir o sossego da população. No total, foram registradas pelo menos 14 autuações, entre infrações ambientais e multas de trânsito, sendo que oito estabelecimentos foram autuados por poluição sonora.
A ação realizada se concentrou nos bairros Camilópolis, Jardim Bom Pastor, Jardim Las Vegas, Sítio dos Vianas, Sítio Cassaquera e Parque Capuava.
Como resultado da operação, foram constatadas diversas irregularidades administrativas e ambientais, sendo aplicados seis autos de infração ambiental (equivalente a multa); três advertências ambientais; e cinco autos de infração de trânsito. Houve ainda três recolhas de veículos conforme comunicados de recolhimento e remoção, e foi localizado um automóvel por Boletim de Ocorrência.
As equipes da Prefeitura de Santo André têm intensificado a fiscalização nos comércios andreenses para fazer cumprir a legislação municipal. O Semasa é o órgão responsável pela fiscalização de problemas relacionados ao ruído excessivo em estabelecimentos comerciais, templos religiosos, obras e escolas de samba.
