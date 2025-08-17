DGABC
DGABC

Domingo, 17 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Infrações

Santo André autua oito estabelecimentos por poluição sonora durante Operação Sono Tranquilo

Ação foi realizada em diversos bairros da cidade no último sábado; GCM também recolheu veículos com irregularidades durante a ação

Do Diário do Grande ABC
17/08/2025 | 19:07
Divulgação/Semasa
Divulgação/Semasa


Em mais uma Operação Sono Tranquilo, as equipes do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e da GCM (Guarda Civil Municipal) percorreram diversos bairros de Santo André no último sábado (16) para coibir problemas relacionados ao excesso de barulho e garantir o sossego da população. No total, foram registradas pelo menos 14 autuações, entre infrações ambientais e multas de trânsito, sendo que oito estabelecimentos foram autuados por poluição sonora.

A ação realizada se concentrou nos bairros Camilópolis, Jardim Bom Pastor, Jardim Las Vegas, Sítio dos Vianas, Sítio Cassaquera e Parque Capuava.

Como resultado da operação, foram constatadas diversas irregularidades administrativas e ambientais, sendo aplicados seis autos de infração ambiental (equivalente a multa); três advertências ambientais; e cinco autos de infração de trânsito. Houve ainda três recolhas de veículos conforme comunicados de recolhimento e remoção, e foi localizado um automóvel por Boletim de Ocorrência.

As equipes da Prefeitura de Santo André têm intensificado a fiscalização nos comércios andreenses para fazer cumprir a legislação municipal. O Semasa é o órgão responsável pela fiscalização de problemas relacionados ao ruído excessivo em estabelecimentos comerciais, templos religiosos, obras e escolas de samba. 


