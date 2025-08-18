DGABC
Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Nacional

Investidores sociais e especialistas discutem filantropia negra em evento no Rio

18/08/2025 | 13:36
O Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), que atua no fortalecimento da filantropia no País, vai reunir na próxima semana na cidade do Rio de Janeiro cerca de 300 investidores, especialistas e outros convidados para discutir e ampliar ações de enfrentamento a desigualdades raciais. O encontro será realizado na terça-feira, dia 26, no Museu do Amanhã. A agenda está inserida no Mês da Filantropia Negra 2025.

Estão confirmados como palestrantes nomes de destaque no País e no exterior no campo da justiça racial e da filantropia. Dentre eles, a norte-americana LaTosha Brown, referência mundial na luta por justiça social e uma das vozes mais influentes na defesa do direito ao voto nos Estados Unidos. Reconhecida por sua atuação em mais de 20 países, Brown é cofundadora do Black Voters Matter Fund e do Southern Black Girls & Women's Consortium, consórcio que já destinou 100 milhões de dólares a organizações lideradas por mulheres negras. Também vão palestrar no encontro: Jacqueline "Bouvier" Copeland (The WISE Fund, EUA), Ana Flávia Magalhães (UnB), Paulo Ramos (AfroCebrap), Juliana Maia (Instituto Ibirapitanga), Luyara Franco (Instituto Marielle Franco) e Magno Cardoso (Quilombo África).

O encontro propõe uma reflexão sobre o papel da filantropia institucionalizada no enfrentamento às desigualdades raciais e na construção de um futuro mais justo para a população negra brasileira.

Uma das medidas a serem sugeridas pelo GIFE nos debates será a ampliação do chamado Investimento Social Privado (ISP) para o financiamento de iniciativas como a valorização da memória, a exemplo de museus e arquivos; a promoção de educação antirracista e economia afrocentrada; e o fortalecimento de lideranças negras.

"O Brasil tem uma dívida histórica com sua população negra. Reconhecer isso exige mais do que discursos; demanda investimento, estratégia e compromisso", afirma o secretário-geral do GIFE, Cassio França.

A programação será realizada de forma híbrida, com atividades presenciais no Museu do Amanhã e transmissão online para todo o País. As inscrições são gratuitas em https://gife.org.br/bpm2025/, com vagas presencias limitadas.


