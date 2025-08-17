DGABC
DGABC

Domingo, 17 de Agosto de 2025

Política Titulo Já aprovados

Vereador de Santo André solicita urgência para projetos de leis contra a endometriose

Dois textos, elaborados por Renatinho Santiago, reforçam a luta contra a condição que afeta cerca de 40 mil mulheres no município

Gabriel Rosalin
17/08/2025 | 20:59
Claudinei Plaza/DGABC
Claudinei Plaza/DGABC


O vereador de Santo André, Renatinho Santiago (Avante), elaborou um pedido de urgência para a realização de uma reunião extraordinária, no intuito de discutir estratégias para o enfrentamento contra a endometriose. A solicitação foi encaminhada ao secretário de Saúde, Pedro Seno, e ao presidente da Fundação ABC, Luiz Mário.

De acordo com vereador, cerca de 40 mil mulheres convivem com a condição no município. O parlamentar já teve dois projetos de lei sobre o assunto aprovados na Câmara e agora pede que saiam do papel.

"É fundamental um debate amplo comprometido, envolvendo todos os setores responsáveis, para garantir atendimento especializado, acolhimento adequado e, principalmente, a execução prática dessas políticas públicas", diz o texto de Renatinho.

A Lei n°10.487/2022 institui o Programa Municipal de Prevenção e Tratamento da Endometriose. Já a Lei n° 10.847/2025 propõe a Semana Municipal de Educação à Endrometriose, comemorado em 13 de março.

"Ainda é comum que (as mulheres) sejam tratadas com descrédito, chamadas de frescas ou loucas - um reflexo da ausência de equipes especializadas e do baixo interesse em enfrentar o problema de forma séria", justifica.

Segundo o Ministério da Saúde, a endometriose é uma doença caracterizada pelo desenvolvimento e crescimento de estroma e glândulas endometriais, partes do tecido que reveste o útero internamente, fora da cavidade uterina.


