Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Internacional

Líderes europeus chegam à Casa Branca para reunião com Trump sobre Ucrânia

18/08/2025 | 14:19
Líderes europeus chegaram no período da tarde desta segunda-feira, 18, à Casa Branca sob expectativas de encontro com o presidente dos EUA, Donald Trump. O republicano deve apresentar resultados de sua reunião com o líder russo, Vladimir Putin, da última sexta-feira, na qual discutiu o conflito entre Rússia e Ucrânia, além de abordar o futuro da guerra.

Estão presentes no encontro desta segunda-feira, por ordem de chegada à sede do governo americano, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte; a presidente da Comissão Europeia - braço executivo da UE -, Ursula Von der Leyen; o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; o presidente da Finlândia, Alexander Stubb; o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; e o presidente da França, Emmanuel Macron.

Trump receberá o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca daqui a pouco para reunião bilateral sobre o assunto.


