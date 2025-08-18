DGABC
Setecidades Titulo Previsão do tempo

Tempo frio e nebulosidade predominam nesta segunda no Grande ABC

A semana começou gelada e a segunda-feira (18) amanheceu com temperaturas mínimas de 12°C em todas as cidades da região

Natasha Werneck
18/08/2025 | 08:38
FOTO: Natasha Werneck | DGABC
FOTO: Natasha Werneck | DGABC


A semana começou gelada no Grande ABC. De acordo com o Climatempo, a segunda-feira (18) amanheceu com temperaturas mínimas de 12°C em todas as cidades da região e predomínio de muitas nuvens ao longo do dia, com poucas aberturas de sol.

Em Santo André e Mauá, os termômetros devem oscilar entre 12°C e 20°C. Em São Bernardo e Diadema, a máxima prevista é de 21°C. Já em São Caetano, a temperatura pode chegar a 22°C, a mais alta entre os municípios.

Na região mais alta, em Ribeirão Pires, o dia deve ser ainda mais frio do que no domingo, com máxima de 20°C. Rio Grande da Serra terá o mesmo comportamento, também com mínima de 12°C e máxima de 20°C.

Apesar da nebulosidade, não há previsão de chuva significativa para esta segunda.


