Manhã de segunda (18) tem trânsito intenso em vias de São Bernardo; veja pontos

A manhã desta segunda-feira (18) começou com pontos de lentidão em importantes corredores viários de São Bernardo, segundo atualização divulgada pela Prefeitura às 8h20.



De acordo com o relatório, o trânsito flui normalmente em vias como a Avenida Brigadeiro Faria Lima (região do Paço Municipal), Estrada Galvão Bueno, Avenida Maria Servidei Demarchi, Avenida Newton Monteiro de Andrade (Corredor Leste-Oeste), Avenida Dr. Rudge Ramos, Avenida do Taboão, Avenida Senador Vergueiro, Estrada dos Alvarengas, Avenida João Firmino, Avenida Caminho do Mar e Avenida Kennedy.



Por outro lado, há registro de tráfego intenso na Avenida Lucas Nogueira Garcez e na Avenida Piraporinha. Como alternativa, motoristas podem utilizar a Avenida Robert Kennedy, a Avenida José Odorizzi, a Avenida Senador Vergueiro ou a Avenida Lions.



Outra região com retenção é o Corredor ABD, próximo à Avenida Lions. Para evitar o trecho, as opções de desvio são a Avenida Lauro Gomes, o Paço Municipal, a Avenida Piraporinha, além da Avenida Engenheiro Otávio Manente, Avenida São Paulo e Via Anchieta.



A Prefeitura segue monitorando as condições do tráfego em tempo real.