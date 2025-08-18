DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Congestionamento

Manhã de segunda (18) tem trânsito intenso em vias de São Bernardo; veja pontos

Há registro de tráfego intenso em algumas vias da cidade, segundo atualização das 8h20 divulgada pela Prefeitura

Natasha Werneck
18/08/2025 | 08:22
Compartilhar notícia
FOTO: Celso Luiz/DGABC (22/04/2020)
FOTO: Celso Luiz/DGABC (22/04/2020) Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A manhã desta segunda-feira (18) começou com pontos de lentidão em importantes corredores viários de São Bernardo, segundo atualização divulgada pela Prefeitura às 8h20.

De acordo com o relatório, o trânsito flui normalmente em vias como a Avenida Brigadeiro Faria Lima (região do Paço Municipal), Estrada Galvão Bueno, Avenida Maria Servidei Demarchi, Avenida Newton Monteiro de Andrade (Corredor Leste-Oeste), Avenida Dr. Rudge Ramos, Avenida do Taboão, Avenida Senador Vergueiro, Estrada dos Alvarengas, Avenida João Firmino, Avenida Caminho do Mar e Avenida Kennedy.

Por outro lado, há registro de tráfego intenso na Avenida Lucas Nogueira Garcez e na Avenida Piraporinha. Como alternativa, motoristas podem utilizar a Avenida Robert Kennedy, a Avenida José Odorizzi, a Avenida Senador Vergueiro ou a Avenida Lions.

Outra região com retenção é o Corredor ABD, próximo à Avenida Lions. Para evitar o trecho, as opções de desvio são a Avenida Lauro Gomes, o Paço Municipal, a Avenida Piraporinha, além da Avenida Engenheiro Otávio Manente, Avenida São Paulo e Via Anchieta.

A Prefeitura segue monitorando as condições do tráfego em tempo real.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.