DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Trânsito

Tráfego lento em trechos da Anchieta e da Imigrantes na manhã desta segunda

A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, informou na manhã desta segunda-feira (18), às 8h30, que há pontos de lentidão em trechos das rodovias devido ao excesso de veículos

Natasha Werneck
18/08/2025 | 08:30
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, informou na manhã desta segunda-feira (18), às 8h30, que há pontos de lentidão em trechos das rodovias devido ao excesso de veículos.

LEIA MAIS: Manhã de segunda (18) tem trânsito intenso em vias de São Bernardo; veja pontos

Na Rodovia Anchieta (SP-150), o tráfego segue lento no sentido Litoral, entre os km 63 e 65. Já no sentido São Paulo, há congestionamento do km 13 ao 10 e do km 22 ao 17. Nos demais trechos da rodovia, a situação é considerada normal.

Na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), o fluxo de veículos é intenso no sentido São Paulo, entre os km 19 e 14. No restante da via, o tráfego está normal, incluindo o trecho entre os km 62 e 40, que opera com restrição para veículos pesados.

As demais rodovias do sistema — Interligação Planalto, Interligação Baixada, Piaçaguera-Guarujá, Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega — apresentam tráfego normal nos dois sentidos.

LEIA MAIS: Motorista embriagado é preso após provocar acidente com ônibus em São Caetano

Segundo a concessionária, as marginais direita e esquerda da Anchieta também não registram retenções.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.