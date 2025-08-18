Tráfego lento em trechos da Anchieta e da Imigrantes na manhã desta segunda

A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, informou na manhã desta segunda-feira (18), às 8h30, que há pontos de lentidão em trechos das rodovias devido ao excesso de veículos.



Na Rodovia Anchieta (SP-150), o tráfego segue lento no sentido Litoral, entre os km 63 e 65. Já no sentido São Paulo, há congestionamento do km 13 ao 10 e do km 22 ao 17. Nos demais trechos da rodovia, a situação é considerada normal.



Na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), o fluxo de veículos é intenso no sentido São Paulo, entre os km 19 e 14. No restante da via, o tráfego está normal, incluindo o trecho entre os km 62 e 40, que opera com restrição para veículos pesados.



As demais rodovias do sistema — Interligação Planalto, Interligação Baixada, Piaçaguera-Guarujá, Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega — apresentam tráfego normal nos dois sentidos.



Segundo a concessionária, as marginais direita e esquerda da Anchieta também não registram retenções.