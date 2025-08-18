DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Na Avenida Goiás

Motorista embriagado é preso após provocar acidente com ônibus em São Caetano

De acordo com a SSP, o homem apresentava sinais de embriaguez e, momentos antes do acidente, havia agredido a esposa e a filha

Natasha Werneck
18/08/2025 | 08:16
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução


Um grave acidente de trânsito deixou três pessoas feridas e terminou com a prisão de um motorista por embriaguez ao volante, na noite de domingo (17), em São Caetano. A colisão ocorreu por volta das 23h17, na altura do número 1700 da Avenida Goiás.

Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), o ônibus trafegava pela via quando um carro avançou o sinal e bateu contra o coletivo. Com o impacto, o ônibus atingiu um poste e a fachada de uma farmácia. O transformador caiu sobre o veículo e provocou um incêndio.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate. O motorista do ônibus e dois passageiros ficaram feridos e foram levados à UPA de São Caetano. Uma das vítimas chegou a ficar presa nas ferragens.

O motorista do carro, de 36 anos, também precisou de atendimento médico. De acordo com a SSP, ele apresentava sinais de embriaguez e, momentos antes do acidente, havia agredido a esposa e a filha.

Guardas civis municipais atenderam a ocorrência e a perícia foi acionada. O caso foi registrado na Delegacia de São Caetano como embriaguez ao volante, lesão corporal, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e localização/apreensão de veículo.


