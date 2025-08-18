Ônibus bate em poste e pega fogo após acidente na Avenida Goiás, em São Caetano

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na noite de domingo (17), em São Caetano. Segundo o Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo), a colisão ocorreu por volta das 23h17, na altura do número 1700 da Avenida Goiás, envolvendo um carro, um ônibus e um poste.



Segundo informações iniciais, o motorista do ônibus tentou desviar de um veículo, mas acabou atingindo o poste e, em seguida, a fachada de uma farmácia. O impacto provocou a queda de um transformador sobre o coletivo, o que gerou fogo no local.



Três pessoas ficaram feridas. Duas delas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas à UPA de São Caetano. Uma terceira vítima ficou presa nas ferragens e foi retirada pelo Corpo de Bombeiros, também sendo levada à unidade de pronto atendimento da cidade.



As causas do acidente ainda serão apuradas.