Moqueca de Peixe: o sabor brasileiro que conquista a todos e funciona em diferentes ocasiões

Uma receita prática e cheia de tempero para reunir quem você ama à mesa
Tem dias que pedem uma comida daquelas que faz todo mundo repetir o prato. A Moqueca de Peixe é exatamente assim: cheia de cor, sabor e aquele aroma que convida a família toda para a mesa.
Com os ingredientes certos e aquele toque de carinho, essa moqueca faz a gente querer saborear devagar, aproveitando cada garfada e, o melhor, o rendimento é alto e dá para repetir ou levar na marmita do dia seguinte.
Confira o passo a passo:
Moqueca de peixe
Ingredientes:
2 colheres (sopa) de margarina
6 postas de peixe (Cavala)
Suco de 1 limão grande
1 xícara (chá) de água fervente
1 garrafa pequena de leite de coco (200 ml)
2 sachês de caldo de camarão
1 cebola grande cortada em rodelas
1 pimentão vermelho cortado em rodelas
1 pimentão verde em cubo
1 colher (sopa) de cheiro-verde picado
1 pimentão amarelo
Preparo:
Tempere o peixe com o suco de limão e o deixe em um recipiente por 8 minutos para apurar o sabor.
Enquanto isso, ferva o leite de coco com a água. Retire do fogo e acrescente o caldo de camarão. Transfira a mistura para uma panela. Reserve.
Aqueça a margarina em uma panela e acrescente cebola, pimentões e as postas do peixe. Regue com o caldo reservado, tampe a panela e cozinhe por 10 minutos.
Ao desligar o fogo, polvilhe com cheiro verde.
Dica do chefe: Sirva com pirão e arroz branco.
Tempo de Preparo: 30 minutos
LEIA TAMBÉM
Torta Holandesa Romeu e Julieta: toque brasileiro em uma sobremesa clássica
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.