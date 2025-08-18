Moqueca de Peixe: o sabor brasileiro que conquista a todos e funciona em diferentes ocasiões

Tem dias que pedem uma comida daquelas que faz todo mundo repetir o prato. A Moqueca de Peixe é exatamente assim: cheia de cor, sabor e aquele aroma que convida a família toda para a mesa.

Com os ingredientes certos e aquele toque de carinho, essa moqueca faz a gente querer saborear devagar, aproveitando cada garfada e, o melhor, o rendimento é alto e dá para repetir ou levar na marmita do dia seguinte.

Confira o passo a passo:

Moqueca de peixe

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de margarina

6 postas de peixe (Cavala)

Suco de 1 limão grande

1 xícara (chá) de água fervente

1 garrafa pequena de leite de coco (200 ml)

2 sachês de caldo de camarão

1 cebola grande cortada em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em rodelas

1 pimentão verde em cubo

1 colher (sopa) de cheiro-verde picado

1 pimentão amarelo

Preparo:

Tempere o peixe com o suco de limão e o deixe em um recipiente por 8 minutos para apurar o sabor.

Enquanto isso, ferva o leite de coco com a água. Retire do fogo e acrescente o caldo de camarão. Transfira a mistura para uma panela. Reserve.

Aqueça a margarina em uma panela e acrescente cebola, pimentões e as postas do peixe. Regue com o caldo reservado, tampe a panela e cozinhe por 10 minutos.

Ao desligar o fogo, polvilhe com cheiro verde.

Dica do chefe: Sirva com pirão e arroz branco.

Tempo de Preparo: 30 minutos

