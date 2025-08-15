Torta Holandesa Romeu e Julieta: toque brasileiro em uma sobremesa clássica

Sobremesa boa é aquela que surpreende na combinação e no sabor. A Torta Holandesa Romeu e Julieta é exatamente assim, combinando cremosidade e crocância.

O adocicado da goiabada se mistura com a leveza do creme e o toque intenso do queijo parmesão, criando uma harmonia perfeita. Tudo isso com a base crocante dos biscoitos Goiabinha Piraquê, que fazem toda a diferença na experiência.

Confira o passo a passo.

Torta Holandesa Romeu e Julieta

Ingredientes:

5 pacotes de Goiabinha

50 g de manteiga derretida

400 g de cream cheese

½ xícara de açúcar

½ envelope de gelatina sem sabor hidratada

30 g de parmesão ralado

250 g de creme de leite fresco batido

150 g de goiabada cortada em cubos

? xícara de água

Preparo:

Corte 1 ½ pacotes de goiabinha bem pequenino. Junte a manteiga derretida e misture. Reserve.

Em uma forma redonda, coberta com papel manteiga no fundo, disponha as goiabinhas inteiras por toda a lateral.

Espalhe a farofa de goiabinha no fundo e aperte bem. Reserve.

Bata o cream cheese com o açúcar por 5 minutos. Adicione o queijo ralado e a gelatina hidratada, e misture.

Adicione o creme de leite fresco batido e misture delicadamente até incorporar.

Disponha os biscoitos goiabinha em toda a lateral da forma e despeje o creme, espalhando com cuidado.

Leve à geladeira por 3 horas ou até que esteja bem firme.

Em uma panela, junte a goiabada e a água. Leve ao fogo até dissolver e engrossar. Reserve para esfriar.

Finalize com a calda de goiabada e serva.

Tempo de Preparo: 4 horas

