Torta Holandesa Romeu e Julieta: toque brasileiro em uma sobremesa clássica

Receita traz combinação de sabores e texturas para conquistar na primeira fatia
Sobremesa boa é aquela que surpreende na combinação e no sabor. A Torta Holandesa Romeu e Julieta é exatamente assim, combinando cremosidade e crocância.
O adocicado da goiabada se mistura com a leveza do creme e o toque intenso do queijo parmesão, criando uma harmonia perfeita. Tudo isso com a base crocante dos biscoitos Goiabinha Piraquê, que fazem toda a diferença na experiência.
Confira o passo a passo.
Torta Holandesa Romeu e Julieta
Ingredientes:
5 pacotes de Goiabinha
50 g de manteiga derretida
400 g de cream cheese
½ xícara de açúcar
½ envelope de gelatina sem sabor hidratada
30 g de parmesão ralado
250 g de creme de leite fresco batido
150 g de goiabada cortada em cubos
? xícara de água
Preparo:
Corte 1 ½ pacotes de goiabinha bem pequenino. Junte a manteiga derretida e misture. Reserve.
Em uma forma redonda, coberta com papel manteiga no fundo, disponha as goiabinhas inteiras por toda a lateral.
Espalhe a farofa de goiabinha no fundo e aperte bem. Reserve.
Bata o cream cheese com o açúcar por 5 minutos. Adicione o queijo ralado e a gelatina hidratada, e misture.
Adicione o creme de leite fresco batido e misture delicadamente até incorporar.
Disponha os biscoitos goiabinha em toda a lateral da forma e despeje o creme, espalhando com cuidado.
Leve à geladeira por 3 horas ou até que esteja bem firme.
Em uma panela, junte a goiabada e a água. Leve ao fogo até dissolver e engrossar. Reserve para esfriar.
Finalize com a calda de goiabada e serva.
Tempo de Preparo: 4 horas
LEIA TAMBÉM
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.