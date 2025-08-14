Dia Nacional do Picolé: receitas caseiras para adoçar o dia

Para algumas pessoas, surpreendentemente, o sorvete combina mais com o frio. Coincidência ou não, no Brasil, o Dia Nacional do Picolé acontece nessa época fria do ano. As versões caseiras dessa receita gelada, mais leves e naturais, são perfeitas para aproveitar um docinho em meio às baixas temperaturas.

A para quem diz que picolé não pode ser saudável, essa é uma realidade duvidosa. “Quando preparados com frutas in natura, iogurtes, sucos naturais ou até bebidas vegetais, os picolés podem ser uma alternativa saudável de sobremesa, especialmente para quem busca refrescância sem exagerar no açúcar”, comenta Gisele Pavin, head de Nutrição, Saúde e Bem-Estar da Nestlé Brasil.

Além de deliciosos, os picolés caseiros são fáceis de preparar, agradam adultos e crianças, e permitem inúmeras combinações de sabores e nutrientes. São também uma forma criativa de incluir mais frutas no dia a dia, e somados ao iogurte ou leite, é possível criar picolés leves e apetitosos. Confira as indicações de receitas a seguir.

Picolé de Banana e Mamão

Ingredientes

2 bananas

1 mamão papaya pequeno

4 colheres (sopa) de leite em pó

Meia xícara (chá) de água

2 colheres (sopa) de uvas-passas (opcional)

Modo de Preparo

Em um liquidificador, bata as bananas com o mamão, o leite em pó e a água até obter um creme.

Adicione as uvas passas e leve para gelar em forminhas de picolé por cerca de 4 horas ou até estarem completamente congelada

Picolézinho de Manga com Banana

Ingredientes

180ml de água

3 colheres (sopa) de 'Mucilon 5 Cereais'

1 xícara (chá) de manga congelada

1 banana congelada

Modo de Preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes.

Coloque o creme em forminhas de picolé e leve ao congelador.

Deixe gelar por cerca de 6 horas. Sirva gelado!

