Vídeo flagra carro avançando sinal e batendo em ônibus em São Caetano

Câmeras do sistema de monitoramento Smart Sanca registraram o momento exato do acidente envolvendo um ônibus coletivo e um carro de passeio na noite de domingo (17), na Avenida Goiás, em São Caetano. As imagens mostram o veículo em alta velocidade atravessando o cruzamento no sinal vermelho e atingindo o ônibus, que perdeu o controle, colidiu contra um poste e pegou fogo em seguida.



De acordo com o Boletim de Ocorrência, o condutor do carro, identificado como Jovilson Santos Silva, de 36 anos, apresentava sinais claros de embriaguez, como fala desconexa, hálito etílico e olhos avermelhados. Ele foi retirado do automóvel pelo SAMU e encaminhado à UPA da cidade. O motorista acabou preso em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa, além de ser indiciado também por lesão corporal contra a esposa e a filha, que o denunciaram após o acidente.



O ônibus transportava passageiros no momento da colisão. Segundo a Polícia Civil, duas pessoas — V.S.Z, 65, e P.G.F., 67 — sofreram ferimentos leves. Outras vítimas, entre elas A.M.R. e a filha, A.L.R.S., de 12 anos, também receberam atendimento médico, mas foram liberadas após passarem por exames.



O motorista do coletivo, Roberto Carlos Alves, relatou em depoimento que seguia pela Avenida Goiás com o semáforo aberto quando foi surpreendido pelo carro que avançou em alta velocidade pela Rua Tiradentes. Sem tempo para frear, ele tentou desviar, mas acabou perdendo o controle do ônibus, que atravessou o canteiro central e só parou ao bater contra o poste, que caiu sobre o veículo e iniciou as chamas.



Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal atuaram rapidamente para conter o incêndio e socorrer os passageiros.



A Polícia Civil de São Caetano instaurou inquérito e confirmou que Jovilson permanecerá preso à disposição da Justiça.