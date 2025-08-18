DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Esportes Titulo Na região

Liga São-caetanense recebe o líder Corinthians pelo sub-20 de futsal

O Timão lidera a competição com 33 pontos e a LSFS está na quarta colocação com 23 pontos

Do Diário do Grande ABC
18/08/2025 | 13:19
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A LSFS (Liga São-caetanense de Futsal) recebe o líder Corinthians nesta terça-feira (19/8), às 17h30, no Ginásio Joaquim Cambaúva Rabelo, no Bairro Barcelona, pelo Campeonato Paulista sub-20 de Futsal. A entrada é gratuita. 

O Timão lidera a competição com 33 pontos e a LSFS está na quarta colocação com 23 pontos. A partida é válida pela 14ª rodada, mas a Liga tem dois jogos a menos. Ainda enfrentará o Lorena (24/8), no interior; recebe o Wimpro de Guarulhos (18/9), em casa; e encerra sua participação nesta fase em Paulínia contra o Paulinense (28/9).

O técnico Ronaldo Cavallaro espera uma grande partida contra o líder da competição. “Tenho a certeza de que será um grande jogo. O Corinthians é o líder do campeonato, mas viemos de um excelente jogo contra o Santo André, em que apesar do empate com o vice-líder do Paulista, tivemos chances de sair vencedores. Está sendo uma tabela difícil, em que vamos enfrentar em seguida o segundo e o primeiro colocados, mas sei que sairemos ainda mais fortes para disputar a segunda fase”, explicou Cavallaro.

