Esportes Titulo Em São Bernardo

Copa Kids de Futsal reúne 1,3 mil participantes na sua quinta edição

Competição será dividida em cinco categorias com equipes femininas, masculinas e mistas, voltadas a crianças e jovens de 6 a 17 anos

Do Diário do Grande ABC
16/08/2025 | 15:56
FOTO: Divulgação/PMSBC
FOTO: Divulgação/PMSBC


Começa neste domingo (17) a 5ª edição da Copa SBC Kids de Futsal. A abertura do evento aconteceu na última quarta-feira (13) no Teatro Inezita Barroso, reunindo cerca de 800 pessoas, entre atletas e familiares, demonstrando a força do futsal amador na cidade.

Mirando fortalecer a prática esportiva entre crianças e adolescentes e, ao mesmo tempo, desenvolver o espírito de amizade e respeito às regras, torneio municipal vai reunir mais de 1,3 mil participantes divididos em cinco categorias (Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 e Sub 17) com equipes femininas, masculinas e mistas.

O secretário de Esportes e Lazer, Fran Silva, reforçou o compromisso da administração ao resgatar uma competição como esta. "Desde o início da nossa gestão temos trabalhado dia e noite para que o esporte volte a ser protagonista em nossa cidade e hoje é uma prova disto. Estamos retomando a Copa Kids que não aconteceu em 2024", afirmou.

As rodadas acontecem sempre aos domingos, sendo a primeira neste domingo (17/8), com a previsão de 23 jogos, a partir das 8h30. Neste final de semana os jogos serão no Ginásio do Jerusalém e do Taboão. Porém, a partir da outra semana, os jogos acontecem também no Jardim do Lado, descentralizando e facilitando, assim, a organização dos times. 

Ao todo são 84 equipes inscritas, de 30 projetos sociais, uma escola estadual e uma escola particular. "Quando se investe no esporte, se investe nas pessoas. Quero parabenizar à gestão por retomar essa Copa, que talvez seja uma das poucas oportunidades de disputar uma competição que muitas crianças vão ter", finalizou o professor Luizão, da equipe do Taboão.


