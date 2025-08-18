Inventário. Pauta dos leitores. Uma sala para o Diário. Uma exposição e um encontro. Descobertas e livros preciosos.

“Como descreveu o fabriqueiro Alferes Bonilha em 10/3/1852, a Freguesia de São Bernardo era pequena e pobre. O templo requisitava douramento, envidraçamento, assoalhos e corredores reformados, e sacristia e forros faltantes. A população em 1854 era 2.072 livres e 370 escravos

Cf. Rodolfo Vertamatti, historiador.

Chegam as férias. Para trás ficará uma agenda que não foi possível cumprir antes. Ainda bem que história e memória são eternas. Para não esquecer, lá vai o inventário para o mês que virá.

GRANDE ABC

Memória visitou a Sala Diário do Grande ABC, na Biblioteca Nair Lacerda, em Santo André, que guarda uma coleção do jornal.

Fomos com Maria Claudia Ferreira, que lutou muito para que o acervo fosse preservado. Augusto Coelho fez as fotos e fomos muito bem atendidos pelo diretor de Cultura, Marco Moretto Neto, e equipe. A sala está linda. Vale conhecer.

MAUÁ

Exposição “Nossa História, nossos Patrimônios Culturais”. A mostra apresenta pinturas da Pinacoteca Municipal, da artista plástica Cristiane Carbone, e peças da Porcelana Kojima. Irá até o dia 3 de setembro. A pinacoteca fica no Teatro Municipal de Mauá, ao lado do Paço.

Hoje começa o I Encontro do Patrimônio Histórico de Mauá, com atividades pela manhã, à tarde e à noite. Prosseguirá amanhã, à tarde e à noite. Encerra-se na quarta-feira com passeio pela manhã à Gruta Santa Luzia, saída do Teatro Municipal, local do encontro.

SANTO ANDRÉ

Maria Claudia Ferreira reúne um material interessante sobre o “Professor Eletrônico”, do acervo do andreense Carlos Daniel.

Era um curso de línguas cuja propaganda dizia ser revolucionário. Método subliminar, cinematográfico. Áudio vibratório, sem livros, sem cadernos, sem necessidade de estudar em casa.

A matriz ficava em São Paulo e a escola, em Santo André, ocupava um sobrado na Rua Luiz Pinto Flaquer, esquina com a General Glicério.

Carlos Daniel separou e enviou fotos da inauguração desta escola, inaugurada na década de 1950.

SÃO BERNARDO

O Largo da Matriz e o cemitério ali localizado, não apenas atrás da antiga igreja, como em suas laterais e no centro da praça.

Os levantamentos, feitos individualmente pelos historiadores Rodolfo Scopel Jacobine e Rodolfo Vertamatti, agora se unem e oferecem novas e importantes informações sobre o tema, com o apoio de Jorge Scopel Jacobine e Roberto Vertamatti.

RIBEIRÃO PIRES

Pesquisador Octavio David Filho focaliza a chegada da Companhia Telefônica da Borda do Campo a Ribeirão Pires e a inauguração da primeira agência bancária da cidade, Banco Agrícola Sul-Americano.

A informação sobre a CTBC e o banco pioneiro faz parte de um único documento, explicitado pelas memórias do Sr. Octavio: “As duas instituições deram início ao desenvolvimento de Ribeirão Pires”.

SÍTIO TANGARÁ

Novos elementos são descobertos sobre a figura ímpar de Percy Murray, filho de Charles Murray, o criador do Sítio Tangará, dos dois ‘campus’ da Fundação Santo André (o da Casa Amarela) e Fundação ABC.

Portador de paralisia infantil, Percy Murray não permitiu que a doença impedisse o seu crescimento como homem de negócios e realizador de ações sociais.

Publicações descobertas pela família, que mora no Rio de Janeiro, e pelo professor Antonio de Andrade, possibilitam entender e conhecer um pouco mais de Percy Murray, cuja memória é lembrada até hoje por antigos de Santo André.

BORDA DO CAMPO

O pesquisador Vicente D’Angelo faz uma leitura da aquarela datada de 1835 sob o título “Ruínas de Santo André da Borda do Campo”, de Miguel Dutra, exposta na pinacoteca municipal com seu nome, em Piracicaba.

Em parte do quadro estaria o retrato da capela São Bernardo, dos monges beneditos (século XVIII), que originou o nome do atual município, que no dia 20 próximo celebra a sua fundação oficial.

EDUCAÇÃO

Professor Antonio de Andrade lembra da Escola de Química Industrial do ABC, localizada no bairro Jardim, em Santo André, num casarão belíssimo que não existe mais.

O ano-base da informação é 1965. Muitos alunos matriculados, e fotografados. Os homens eram maioria, mas já se observava a presença razoável de mulheres entre os alunos.

Andrade faz uma analogia entre a Escola de Química e a Cicpaa, a sempre citada comissão pioneira que denuncia e combatia a poluição das águas e do ar.

FUTEBOL

Vicente D’Angelo encaminha uma revista histórica do Palestra Itália, atual SE Palmeiras, referente ao ano de 1933 e pertencente ao acervo da jornalista Eliene Amaral.

Fundado em 26 de agosto de 1914, o Palestra já era vitorioso em 1933 e projetava um estádio moderno, para 50 mil lugares, no lugar do seu Parque Antarctica original. O estádio projetado lembra o Coliseu de Roma.

O projeto não prosperou. O Parque Antarctica passaria por várias obras, se transformaria em jardim suspenso, até chegar ao Allianz Parque de hoje.

LIVROS

Memória tem recebido livros. Virou tradição. Cresce a sua biblioteca. Títulos que povoarão nossas férias:

1 – “Fronteira entre a História e outras Ciências Humanas”, obra/coletânea open access (acesso aberto) com quatro autores do Grande ABC, além do presidente e vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, João Tomás do Amaral e Lisindo Roberto Coppoli, prefácio do professor Fábio Gabriel Nigra, da Universidade de Buenos Aires.

São 17 ensaios, divididos em três blocos: “História, militares e militarismos”; “História, política e territorialidade” e “História, sociedade e transformação social”.

A edição digital está disponível gratuitamente no site da editora (www.paruna.com.br/ebooks).

2 – “10 anos da Memória Paulista (2002-2012), IHGSP”, de Nelly Martins Ferreira Candeias (São Paulo: Escritura Editora, 2013), gentil oferecimento da historiadora Sandra Regina Colucci.

3 – “Maria Antônia, um retrato além da moldura”, de Fernando Santos da Silva (Curitiba: Appris Editora, 2019).

4 – “Manipulando almas: a construção do imaginário paulista na Primeira República”, de Fernando Santos da Silva (São Paulo: Paruna, 2024).

5 – “Trajes Poéticos – Metamodernismo”, de Vieira Vivo (São Vicente, SP: Editora do Autor, Costelas Felinas, 2025).

6 – “Cortejo, Procissão da Dor - Microcontos”, de Claudia Brino (São Vicente, SP: Editora da Autora, Costelas Felinas, 2025).

Crédito – Composição: Rodolfo Vertamatti

O LARGO. Posição da Matriz antiga em relação à atual: o primitivo cemitério da Vila de São Bernardo ocupava todos os espaços do terreno em torno da igreja

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 17 de agosto de 1975 – Edição 2827

MÚSICA – Expectativa no Grande ABC: Elis Regina estrearia na terça-feira (19-8-1975) no Teatro Municipal de Santo André. Ficaria com espetáculos na cidade até o domingo (dia 24).

EM 18 DE AGOSTO DE...

1905 – Montevideo, 17 – Uma multidão em que predominava o elemento italiano despediu-se hoje do maestro Puccini.

1955 - Vila Barcelona, em São Caetano, realiza a primeira reunião da Liga Jesus, Maria, José.

HOJE

Dia da Libertação Humuma

Dia da Revolução Cultural

Dia das Vocações Religiosas

Dia do Estagiário.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Cajuru e Guarani D’Oeste.

Pelo Brasil: Bom Jardim de Goiás (GO), Caririaçu (Ceará), Cruz Alta e Tenente Portela (Rio Grande do Sul), Itaguatins (Tocantins), Nova Santa Helena (Mato Grosso) e Porto Firme (Minas Gerais).

Santa Helena

18 de agosto

Viveu entre a Asia Menor e a Palestina. Participou das escavações do túmulo de Cristo. Foi a responsável pela chamada “reinvenção” (o reencontro da cruz), no ano 326.

