TIC tem interesse na Linha 10 e cogita reativar Serviço 710

A TIC Trens, empresa do Grupo Comporte, se mostra interessada em assumir o controle da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) quando o Estado de São Paulo lançar o edital de concessão, via PPP (Parceria Público-Privada), dos lotes 10 e 14 de trens urbanos, que compreende o ramal que liga Rio Grande da Serra à Capital, bem como a construção da Linha 14-Ônix, que vai da Estação ABC (antiga parada Pirelli) até Guarulhos, cortando a Zona Leste paulistana.

“Vamos entrar nesta disputa”, garantiu o diretor-presidente da TIC Trens, Pedro Moro, em entrevista exclusiva ao Diário.

Vencedora da licitação da Linha 7-Rubi, a TIC começará no dia 28 a operar o serviço de transportes sobre trilhos entre a Barra Funda, na Capital, e Jundiaí. A chegada da empresa privada significará o fim do Serviço 710, que atualmente permite aos passageiros seguirem de Rio Grande da Serra a Jundiaí sem a necessidade de troca de trem, visto que a Linha 10 ainda está sob a tutela da CPTM.

Com a divisão das linhas, passageiros precisarão fazer baldeação entre composições na estação Barra Funda. Entretanto, segundo Pedro Moro, que atuou por 17 anos na companhia estatal de trens e de 2019 a 2024 foi o seu presidente, a intenção da empresa, caso seja escolhida para operar a PPP da Linha 10 é, imediatamente, reativar o Serviço 710, que ele idealizou enquanto mandava na CPTM.

“Voltaríamos, então, à concepção original de quem projetou a construção da estrada de ferro”, ilustrou Moro, remetendo aos engenheiros da São Paulo Railway, a companhia de capital inglês, hoje extinta, que implementou tanto a Linha 10 quanto a 7 – inaugurada em 16 de fevereiro de 1867.

Ao ser questionado sobre a razão de o governo paulista fracionar a privatização do antigo ramal da São Paulo Railway em dois lotes, já que ambos integram um só projeto, Pedro Moro alegou implicações econômicas. “Uma licitação nestes moldes muito provavelmente afastaria interessados, por causa do altos valores envolvidos”, explicou Moro.<EM>

A SPI (Secretaria de Parcerias e Investimentos) da gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deverá lançar o edital da PPP das Linhas 10 e 14 ainda neste ano. O investimento previsto é de R$ 19 bilhões e o vencedor poderá explorar o serviço pelo período de 30 anos.

O consórcio TIC Trens venceu o leilão da Linha 7 em fevereiro do ano passado. A concessão, por 30 anos, envolve valores de R$ 14,2 bilhões no período e inclui também a construção e operação do TIC (Trem Intercidades) Campinas e o TIM (Trem Intermetropolitano), que conectará Jundiaí e Campinas.

Linha 10

Moro adiantou o plano de ação para a Linha 10. Serão necessárias a construção de três paradas: Bom Retiro (entre Luz e Palmeiras-Barra Funda), São Carlos (entre Juventus-Mooca e Ipiranga) e ABC (Prefeito Celso Daniel e Capuava), bem como a elevação de trilhos em alguns pontos (principalmente entre São Caetano e Santo André) para evitar que os trens parem por causa de alagamento em dias de chuva.