DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Editorial Titulo Editorial

Infância sob ameaça

Do Diário do Grande ABC
18/08/2025 | 08:50
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Grande ABC, é óbvio, não está imune à exploração sexual infantil por meio da internet. Reportagem desta edição do Diário mostra que foram registrados 42 episódios nas sete cidades. O alerta feito pelo influenciador Felca, somado às manifestações de autoridades sobre a necessidade de regulamentar as grandes plataformas digitais, reforça a urgência de um enfrentamento coordenado contra a chamada adultização. O acesso cada vez mais precoce das crianças ao ambiente virtual exige não apenas vigilância familiar, mas também mecanismos legais que responsabilizem empresas de tecnologia pela circulação de conteúdos e pela ausência de filtros eficazes. O Brasil ainda engatinha nesse debate.

Combater a adultização significa fortalecer as redes de proteção social. Experiências já em curso em Estados como Ceará e Paraná, onde escolas desenvolveram programas de orientação digital junto a pais e alunos, mostram que a conscientização pode reduzir riscos e ampliar a capacidade de denúncia. Além disso, o avanço de tecnologias de monitoramento e inteligência artificial pode auxiliar na identificação de perfis suspeitos, desde que aliado a legislação que garanta rapidez na retirada de conteúdos e punição a responsáveis. Esse caminho não se resume a punir, mas também a construir uma cultura de respeito à infância e de uso responsável das ferramentas digitais, como aliás, já ocorre mundo afora.

O tema exige mobilização ampla. Não basta esperar a atuação das autoridades: famílias, escolas, empresas e organizações da sociedade civil precisam se comprometer com a proteção integral de crianças e adolescentes. Esse movimento inclui supervisionar o tempo de tela, dialogar sobre os riscos e, sobretudo, denunciar situações de exploração sempre que houver indícios. Já passou da hora de o Brasil tratar a adultização como um problema coletivo e não como responsabilidade isolada de um setor. Somente a partir desse engajamento conjunto será possível reduzir a vulnerabilidade dos mais jovens e assegurar que o ambiente digital se torne espaço de aprendizado e convivência, e não de violência.

LEIA TAMBÉM:

Região tem 42 casos de exploração sexual infantil na internet


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.