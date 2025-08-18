DGABC
Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Economia Titulo Benefício

Bolsa Família injeta R$ 4,8 milhões no Grande ABC em agosto

O benefício segue sendo pago de forma escalonada até o dia 29, conforme o final do NIS (Número de Identificação Social)

Natasha Werneck
18/08/2025 | 10:46
FOTO: Lyon Santos / MDS
FOTO: Lyon Santos / MDS


O pagamento do Bolsa Família de agosto começou nesta segunda-feira (18) em todo o país e, no Grande ABC, vai contemplar 45.289 famílias, com repasse total de R$ 4,89 milhões. O benefício segue sendo pago de forma escalonada até o dia 29, conforme o final do NIS (Número de Identificação Social).

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os municípios com maior número de famílias atendidas são Santo André, com 14.937 beneficiários e repasse de R$ 1,61 milhão, e São Bernardo, com 13.481 famílias e R$ 1,45 milhão.

Também serão contemplados:

- Diadema – 9.467 famílias / R$ 1,02 milhão

- Mauá – 4.315 famílias / R$ 466 mil

- Ribeirão Pires – 1.560 famílias / R$ 168 mil

- Rio Grande da Serra – 897 famílias / R$ 96 mil

- São Caetano – 632 famílias / R$ 68 mil

No total, o programa alcança 19,19 milhões de famílias em todo o Brasil neste mês, o que corresponde a cerca de 50,05 milhões de pessoas. O investimento federal é de R$ 12,86 bilhões, com valor médio de benefício em R$ 671,54.

Além do repasse básico, o programa mantém a cesta de benefícios adicionais:

- R$ 150 por criança de até seis anos (Benefício Primeira Infância);

- R$ 50 por criança ou adolescente entre 7 e 18 anos;

- R$ 50 para gestantes (Benefício Variável Gestante);

- R$ 50 para nutrizes (Benefício Variável Nutriz, destinado a famílias com bebês de até seis meses).

O governo ressalta ainda a importância da Regra de Proteção, que permite às famílias que aumentaram a renda por emprego formal permanecerem no programa por até 12 meses, recebendo metade do valor a que teriam direito.

No Grande ABC, o programa segue como uma das principais ferramentas de combate à fome e apoio social, somando-se ao Auxílio Gás, também pago em agosto, no valor de R$ 108, a cada dois meses.


