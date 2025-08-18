Colisão entre carros deixa homem e criança feridos em Santo André

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na noite de domingo (17), em Santo André. Segundo o Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo), a colisão ocorreu por volta das 23h58, na Rua Adriático, altura do número 15, envolvendo dois carros.



De acordo com informações do atendimento, um homem adulto foi socorrido ao HU (Hospital de Urgência) de São Bernardo. Já uma criança, que sofreu contusão no braço esquerdo, recebeu os primeiros cuidados acompanhada da mãe e foi encaminhada ao Hospital Notre Dame, em Santo André.



As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas pelas autoridades.