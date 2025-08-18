DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Acidente

Colisão entre carros deixa homem e criança feridos em Santo André

Segundo o Corpo de Bombeiros da PMESP, a colisão ocorreu por volta das 23h58, na Rua Adriático

Natasha Werneck
18/08/2025 | 08:11
Compartilhar notícia
FOTO: André Henriques | DGABC (Imagem Ilustrativa)
FOTO: André Henriques | DGABC (Imagem Ilustrativa) Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na noite de domingo (17), em Santo André. Segundo o Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo), a colisão ocorreu por volta das 23h58, na Rua Adriático, altura do número 15, envolvendo dois carros.

LEIA MAIS: Ônibus bate em poste e pega fogo após acidente na Avenida Goiás, em São Caetano

De acordo com informações do atendimento, um homem adulto foi socorrido ao HU (Hospital de Urgência) de São Bernardo. Já uma criança, que sofreu contusão no braço esquerdo, recebeu os primeiros cuidados acompanhada da mãe e foi encaminhada ao Hospital Notre Dame, em Santo André.

As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas pelas autoridades.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.