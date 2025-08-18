CCXP25 lança credenciais ilustradas por artistas brasileiros com obras da Crunchyroll

A CCXP25 anunciou nesta segunda-feira (18) os modelos de credenciais que serão utilizados no evento, programado para dezembro em São Paulo. Pelo segundo ano consecutivo, as artes são inspiradas em produções do catálogo da Crunchyroll, plataforma de streaming dedicada a animes.

Ao todo, serão seis credenciais diferentes, com ilustrações exclusivas de quadrinistas brasileiros. Os temas escolhidos vêm de quatro títulos: Solo Leveling, Hell’s Paradise, You and I Are Polar Opposites e Sentenced to Be a Hero. Segundo a organização, a iniciativa busca refletir a crescente popularidade dos animes no Brasil, hoje o segundo maior mercado da Crunchyroll no mundo.

Entre as produções representadas, Solo Leveling, adaptação de um manhwa sul-coreano, já conta com duas temporadas disponíveis. Hell’s Paradise, lançado em 2023, terá continuação em janeiro de 2026. Já You and I Are Polar Opposites e Sentenced to Be a Hero estreiam no mesmo mês, ampliando o calendário de novidades da plataforma.

Além das credenciais, a Crunchyroll também terá estande e painéis no festival. A presença inclui ativações interativas e divulgação de conteúdos inéditos, em modelo semelhante ao de 2024, mas com promessa de expansão. Detalhes adicionais devem ser revelados nas próximas semanas.

Os artistas responsáveis pelas ilustrações são nomes reconhecidos no cenário dos quadrinhos nacionais. SANTTOS criou as credenciais de sexta-feira e domingo com artes de Solo Leveling; Caio Yo assina a de quatro dias, inspirada em You and I Are Polar Opposites; Pedro Cobiaco desenvolveu a de quinta-feira, baseada em Hell’s Paradise; e Talessak produziu a de sábado, com tema de Sentenced to Be a Hero.

Serviço – CCXP25

Data: 4 a 7 de dezembro de 2025

Local: São Paulo Expo – Rod. dos Imigrantes, KM 1,5 – São Paulo/SP

Horários de funcionamento

Spoiler Night (Exclusivo Epic Pass, Unlock+CCXP, Imprensa e Convidados): 03/12, das 18h às 21h

Quinta (4/12): das 12h às 21h

Sexta (5/12): das 12h às 21h

Sábado (6/12): das 11h às 21h

Domingo (7/12): das 11h às 20h

