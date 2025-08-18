Semana do Cinema volta em agosto com ingressos a R$ 10 no Grande ABC

A partir de 28 de agosto, o público do Grande ABC poderá assistir a filmes em qualquer dia e horário pagando apenas R$ 10 pelo ingresso. A nova edição da Semana do Cinema, que vai até 3 de setembro, deve movimentar milhões de espectadores em todo o País, repetindo o sucesso alcançado em fevereiro, quando mais de 4,2 milhões de bilhetes foram vendidos.

O projeto é organizado pela Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) em parceria com a Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), além do apoio da Ingresso.com e do Grupo Consciência. Também haverá descontos em combos de pipoca e refrigerante.

“Já levamos cerca de 20 milhões de pessoas para as salas ao longo das seis primeiras edições, o que demonstra não só o apelo que a campanha tem junto ao público, como também a força do parque exibidor e como a união entre todos os agentes envolvidos nessa cadeia tem potencial de fortalecer a indústria do audiovisual, movimentar a economia e proporcionar entretenimento para a população”, afirma Lúcio Otoni, presidente da Feneec.

A promoção é válida para sessões convencionais em todos os horários, inclusive nos finais de semana, com exceção de pré-estreias e salas especiais. Os ingressos estarão disponíveis em canais de venda online e nos próprios cinemas, que terão programação variada com títulos nacionais e internacionais.

LEIA TAMBÉM:

Prédio do Cine Theatro Carlos Gomes completa 100 anos



Segundo Mauro Gonzalez, diretor de negócios da Ingresso.com, o evento já entrou no calendário do público. “A Semana do Cinema já se estabeleceu como uma tradição no mercado, criando uma expectativa especial entre os consumidores. As pessoas se programam com antecedência para garantir seus ingressos e aproveitar esta oportunidade única. A Ingresso.com é a maior aliada durante este período que é um dos mais movimentados do calendário cinematográfico. Para nós, esta semana representa uma ocasião importante para oferecer ao público uma experiência de compra fácil, rápida e segura. Reafirmando nosso compromisso com o mercado de cinema do Brasil”, ressalta.

Marcos Barros, presidente da Abraplex, reforça que o objetivo principal é ampliar o acesso ao cinema. “Com isso, conseguimos aumentar o fluxo de clientes, além de permitir que ainda mais pessoas possam conferir as estreias da semana. A Feneec e a Abraplex, juntas, representam 100% do parque exibidor. E a alta adesão do mercado é uma prova de como essa campanha tem trazido cada vez mais resultados. Temos, hoje, a confirmação de participação de todas as redes do país”, destaca.

Serviço

Semana do Cinema

Cinemas associados à Feneec, Abraplex e outros participantes

28 de agosto a 3 de setembro

Ingressos a R\$ 10