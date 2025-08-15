Prédio do Cine Theatro Carlos Gomes completa 100 anos

Ícone efervescente da vida cultural de Santo André nos anos 40 e 50 e atualmente um dos principais espaços multiúso da cidade, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes sofreu por décadas com o abandono e foi de tudo um pouco: estacionamento, rinque de patinação e loja de tecidos.

O prédio que abriga o Cine Theatro, que por pouco não foi ao chão e virou lembrança, resistiu, graças à população que o defendeu, e completa nesta sexta-feira (15) 100 anos de existência.

Apesar das mudanças no decorrer dos anos, o equipamento cultural já retomou seu papel de ponto de referência no Centro, bem como a força e o peso do seu nome na cultura da cidade.

Inaugurado em 21 de setembro de 1912, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes ocupava um imóvel na Rua Coronel Oliveira Lima, na esquina com a Rua Savino Degni. O espaço nasceu como uma casa de diversões pública dedicada a bailes, carnavais, concertos, óperas, revistas musicais, teatro e filmes, e por isso foi considerado o primeiro Cine Theatro do Grande ABC, dando início ao movimento teatral na região.

O novo cinema foi reinaugurado em 15 de agosto de 1925, na Rua Senador Fláquer, no prédio de estilo arquitetônico neoclássico, construído. Possuía capacidade para 800 espectadores. No local eram desenvolvidas atividades diversas, como apresentações musicais e de teatro, projeção de filmes e bailes carnavalescos.

Em 1987, o Cine Theatro foi fechado e ocupado por uma loja de tecidos, época em que sua fachada foi descaracterizada, e também por um estacionamento. Após muita pressão popular, o espaço já deteriorado foi desapropriado em 1991 e ficou fechado entre 2011 e 2022, quando foi reaberto ao público.

Após novo projeto que integrou preservação e modernidade, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes passou por reforma e restauro a partir de 2019, e foi reinaugurado em abril de 2022. A Prefeitura investiu R$ 3,5 milhões nas obras.

O local é um bem tombado como Patrimônio Cultural Andreense pelo Comdephaapasa (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André) desde 1992.

PROGRAMAÇÃO

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Cultura, está celebrando o centenário do prédio do Cine Theatro Carlos Gomes com a realização do Festival Mazzaropi, já que esses foram filmes que levaram grande público ao cinema na década de 60. Esta homenagem ao passado do Cine Theatro pode ser conferida todas as quintas-feiras de agosto e nas duas primeiras quintas de setembro, sempre às 19h30.

Nesta sexta-feira (15), dia do aniversário do imóvel, será exibido o longa-metragem premiado Nada, também às 19h30, em uma parceria com o Circuito Embaúba. Após a sessão haverá bolo de aniversário para os presentes. Todas as exibições são gratuitas.