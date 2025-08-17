Representante do governo federal conhece Sistema Único de Atenção à Mulher

A repercussão do trabalho desenvolvido pelo Suamm (Sistema Único de Atenção à Mulher de Mauá) chegou ao Governo Federal, que destacou a assistente social Sandra Kennedy, secretária nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres, como representante da ministra Márcia Lopes, para conhecer a iniciativa nesta sexta-feira (15/08).

“Foi uma alegria muito grande tê-la aqui e ver que uma política pública que nós idealizamos, e que faz tanta diferença na vida das pessoas, possa se tornar referência para todo o Brasil. O Suamm, inclusive, já foi apresentado na Argentina”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira.

Criado em 2021 pela Prefeitura de Mauá, o Suamm é coordenado pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM) e atua no combate à violência doméstica, além de promover ações multidisciplinares voltadas à autonomia e à qualidade de vida das mulheres do município.

Durante a visita, Sandra Kennedy participou de um encontro no auditório do Gabinete do Prefeito com cerca de 60 representantes de secretarias municipais, movimentos sociais, organizações não-governamentais, Defensoria Pública, Delegacia da Mulher e outros órgãos.

“A gente vê consistência no que está acontecendo na cidade e estamos aqui para aprender com vocês. A pauta das mulheres foi prioridade para o presidente Lula desde a criação do Ministério das Mulheres. Os índices de feminicídio demonstram que só a guerra é mais violenta que viver no Caribe e na América Latina. Se não fosse a organização das mulheres, não veríamos as mudanças que estamos presenciando hoje”, destacou Sandra Kennedy.

Ela também ressaltou a importância de ampliar o acesso das mulheres a diferentes políticas públicas — algo que o Suamm já realiza.

Estrutura integrada

O Suamm funciona de forma transversal, articulando ações das secretarias municipais de Políticas Públicas para Mulheres, Assistência Social, Trabalho, Habitação, Renda e Empreendedorismo, Segurança Pública, Saúde, Educação e Cultura, além do Conselho Tutelar, Guarda Civil Municipal, Polícias Civil e Militar, Defensoria Pública, Ministério Público, OAB (Mauá), Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, entre outros parceiros.

Na parte da manhã, a secretária nacional conheceu a equipe da SPPM, que detalhou a rotina de cada setor. Ela visitou as salas das equipes operacionais, responsáveis por ações de campo com base em dados de violência contra a mulher, como palestras em escolas, associações, feiras, indústrias e outros espaços. Também pôde acompanhar a atuação de assistentes sociais, psicólogas, advogadas e defensoras públicas que atendem periodicamente no local.

Kennedy ainda conheceu a Patrulha Maria da Penha e acompanhou um teste do botão ANA, aplicativo utilizado por mulheres com medida protetiva. Quando acionado em situação de risco, o dispositivo emite um alerta na base da Guarda Civil Municipal, que imediatamente desloca as viaturas mais próximas para atendimento.

Atualmente, o município acompanha 187 mulheres pelo Centro de Referência de Atenção à Mulher (CRAM); duas estão abrigadas em local sigiloso; 98 possuem medidas protetivas; 13 recebem auxílio-aluguel; e mais de 200 encaminhamentos foram feitos à Defensoria Pública.

Programa “Mauá com Elas”

No período da tarde, Sandra Kennedy visitou, ao lado da secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Cida Maia, a atividade do programa Mauá com Elas, realizada na Cia. Quantum Crescente, no Jardim Ipê.

O programa promove ações educativas e artísticas para pessoas em situação de vulnerabilidade, além de levar serviços municipais até a população. Durante a atividade, foram oferecidos cadastros para vagas de emprego e cursos profissionalizantes por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo; orientações de saúde e vacinação contra a gripe Influenza pela Secretaria de Saúde; informações sobre a EJA (Educação de Jovens e Adultos) e o Programa Brasil Alfabetizado pela Secretaria de Educação; orientações sobre empreendedorismo e linhas de financiamento pelo Sebrae; e, pela Assistência Social, atendimento do CRAS, informações sobre programas de transferência de renda, fortalecimento de vínculos e outros serviços especializados.