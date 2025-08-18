DGABC
Esportes Titulo Tênis

João Fonseca vai formar dupla com Del Potro contra Roddick em exibição pré-US Open

O evento, chamado de "Stars of the Open" (estrelas do US Open), será realizado nesta quinta-feira

18/08/2025 | 14:37
FOTO: Andrew Eichenholz/ATP Tour
FOTO: Andrew Eichenholz/ATP Tour


Sem disputar torneios nesta semana, João Fonseca vai complementar sua preparação para o US Open com uma exibição no próprio complexo do Grand Slam americano. O brasileiro vai formar dupla com o argentino Juan Martín del Potro e enfrentará outro tenista aposentado, o local Andy Roddick.

A presença do carioca já estava confirmada desde o mês passado. Mas, nesta segunda-feira, a organização anunciou que o brasileiro formará dupla com Del Potro contra Roddick e o jovem americano Alex Michelsen, atual 30º do mundo. O evento, chamado de "Stars of the Open" (estrelas do US Open), será realizado nesta quinta-feira. Curiosamente, será o dia em que Fonseca completará 19 anos.

Ele e o argentino vão fazer o segundo jogo do evento. Não há horário confirmado ainda, mas deve acontecer no início da noite, pelo horário local, de Nova York. A primeira partida terá Coco Gauff e Andre Agassi contra Venus Williams e John McEnroe, num duelo totalmente americano.

Após a partida de Fonseca, entrarão em quadra o casal Gael Monfils e Elina Svitolina contra os italianos Flavia Panetta e Flavio Cobolli. O último jogo da programação terá Dana Mathewson e Jack Sock contra Bethanie Mattek-Sands e Casey Ratzlaff. Dana e Casey são tenistas cadeirantes do circuito.

A organização do "Stars of the Open" prometeu ainda as participações de Alex Morgan, ex-jogadora de futebol e campeã olímpica com a seleção americana, e o DJ e produtor musical Mustard. Não há informações sobre a participação deles nas partidas.

FONSECA E DEL POTRO

Não será a primeira vez que brasileiro e argentino vão dividir a quadra. Mesmo aposentado, Del Potro participou de uma exibição com Fonseca durante o Rio Open deste ano, em fevereiro. Eles jogaram uma partida que contou também com as presenças dos cadeirantes Gustavo Fernandez e Daniel Rodrigues.

Um dia antes, Del Potro havia feito diversos elogios ao brasileiro e apostara que Fonseca faria o tênis sul-americano "voltar a ter peso mundial". Desta vez, os sul-americanos vão jogar juntos em Nova York, justamente onde o argentino ganhou seu único título de Grand Slam, em 2009.

Em quadra, Fonseca terá pela frente Andy Roddick, ex-número 1 do mundo acostumado a fazer elogios ao brasileiro em seu podcast. "Ele, basicamente, é capaz de acertar os quatro cantos da quadra a qualquer momento e com velocidade", afirmara o americano, em abril deste ano.


