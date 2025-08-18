DGABC
Nacional Titulo

Nos EUA, Novo Nordisk obtém aval da FDA para tratar doença hepática com Wegovy

18/08/2025 | 13:46
A Novo Nordisk recebeu aprovação para uma nova indicação de seu medicamento para perda de peso, o Wegovy, pela FDA, como é conhecida a agência regulatória de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos. O aval da FDA permite que o GLP-1 seja usado para tratar adultos com a doença hepática esteato-hepatite associada à disfunção metabólica (MASH, pela sigla em inglês) e cicatrizes no fígado.

O Wegovy é o primeiro GLP-1 a ser aprovado, afirmou a Novo Nordisk, em comunicado na sexta-feira, 15.

A decisão foi baseada em resultados de um ensaio de fase 3, que mostrou que uma porcentagem maior de pessoas que tomaram o medicamento superou a esteato-hepatite e não apresentou piora de cicatrizes no fígado, em comparação com voluntários que receberam placebo.

Nos EUA, a MASH afeta aproximadamente uma em cada 20 pessoas. Com frequência, é assintomática ou causa sintomas não específicos nos estágios iniciais, o que pode resultar em diagnóstico tardio.

Quando não tratada, a doença pode progredir para desfechos graves e, às vezes, fatais.

A Novo Nordisk também solicitou aprovação regulatória da União Europeia, em fevereiro, e do Japão, em maio.

O Wegovy já é indicado para reduzir o risco de eventos cardiovasculares em adultos com doenças cardíacas ou obesidade.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


