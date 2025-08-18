DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Primeira edição regional

Labubus invadem o Grande ABC: encontro gratuito reúne fãs e colecionadores

O encontro no Outlet Premium Imigrantes contará com oficinas de desenho, criação de acessórios e pintura facial, além da chance de mostrar sua coleção, trocar experiências e fazer novas amizades com outros fãs

Natasha Werneck
18/08/2025 | 11:41
FOTO: Unsplash
FOTO: Unsplash


Os fãs dos Labubus têm um encontro marcado no Grande ABC! Neste domingo (24), o Outlet Premium Imigrantes será o palco da primeira edição regional do evento, que promete diversão, oficinas e uma experiência única para crianças e colecionadores desse fenômeno que conquistou as redes sociais.

Com olhar expressivo, orelhas pontudas e cores vibrantes, os Labubus da Pop Mart se tornaram sensação entre jovens adultos e fãs de cultura pop, combinando fofura, design criativo e um toque de monstruosidade. Embora recomendados para maiores de 15 anos, os bonecos atraem também o público infantil, que poderá interagir com os personagens e explorar sua imaginação.

O encontro contará com oficinas de desenho, criação de acessórios e pintura facial, além da chance de mostrar sua coleção, trocar experiências e fazer novas amizades com outros fãs. Cada sessão terá vagas limitadas, e a inscrição antecipada é obrigatória.

Segundo os organizadores, o evento quer unir diversão, criatividade e cultura pop, transformando o Outlet Premium Imigrantes em um espaço de conexão entre fãs, famílias e colecionadores.

Serviço:

Evento: Encontro de Labubus

Data: 24/08 (domingo)

Horário: 14h às 18h

Local: Ao lado da Casa Bauducco, Outlet Premium Imigrantes

Inscrições: Clique aqui para se inscrever

Entrada: Gratuita


