Labubus invadem o Grande ABC: encontro gratuito reúne fãs e colecionadores

Os fãs dos Labubus têm um encontro marcado no Grande ABC! Neste domingo (24), o Outlet Premium Imigrantes será o palco da primeira edição regional do evento, que promete diversão, oficinas e uma experiência única para crianças e colecionadores desse fenômeno que conquistou as redes sociais.



Com olhar expressivo, orelhas pontudas e cores vibrantes, os Labubus da Pop Mart se tornaram sensação entre jovens adultos e fãs de cultura pop, combinando fofura, design criativo e um toque de monstruosidade. Embora recomendados para maiores de 15 anos, os bonecos atraem também o público infantil, que poderá interagir com os personagens e explorar sua imaginação.



O encontro contará com oficinas de desenho, criação de acessórios e pintura facial, além da chance de mostrar sua coleção, trocar experiências e fazer novas amizades com outros fãs. Cada sessão terá vagas limitadas, e a inscrição antecipada é obrigatória.



Segundo os organizadores, o evento quer unir diversão, criatividade e cultura pop, transformando o Outlet Premium Imigrantes em um espaço de conexão entre fãs, famílias e colecionadores.



Serviço:



Evento: Encontro de Labubus



Data: 24/08 (domingo)



Horário: 14h às 18h



Local: Ao lado da Casa Bauducco, Outlet Premium Imigrantes



Inscrições: Clique aqui para se inscrever



Entrada: Gratuita