DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo

Congresso marca para a quarta-feira a instalação da CPMI para apurar fraudes no INSS

18/08/2025 | 13:55
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Congresso marcou para a quarta-feira, 20, às 11 horas, a reunião de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Pelo acordo, o colegiado será presidido pelo senador Omar Aziz (PSD-AM). A relatoria caberá ao deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

O grupo será formado por 32 titulares, sendo 16 deputados e 16 senadores, além dos suplentes.

O requerimento foi lido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em 17 de junho e, desde então, o Congresso aguardava as indicações de membros de líderes partidários.

O pedido para abertura da CPMI foi encabeçado por parlamentares da oposição, mas também recebeu a assinatura de alguns governistas, como o senador Fabiano Contarato (PT-ES).

Até a manhã desta segunda, 18, as bancadas já haviam enviado a lista de 24 titulares à comissão. O restante deve ser oficializado nos próximos dias.

Senadores:

- Eduardo Braga (MDB-AM);

- Renan Calheiros (MDB-AL);

- Carlos Viana (Podemos-MG);

- Styvenson Valentim (PSDB-RN);

- Omar Aziz (PSD-AM);

- Eliziane Gama (PSD-MA);

- Cid Gomes (PSB-CE);

- Jorge Seif (PL-SC);

- Izalci Lucas (PL-DF);

- Eduardo Girão (Novo-CE);

- Rogério Carvalho (PT-SE);

- Fabiano Contarato (PT-ES);

- Leila Barros (PDT-DF);

- Tereza Cristina (PP-MS);

- Damares Alves (Republicanos-DF)

Deputados:

- Coronel Chrisóstomo (PL-RO);

- Coronel Fernanda (PL-MT);

- Adriana Ventura (Novo-SP);

- Sidney Leite (PSD-AM);

- Ricardo Ayres (Republicanos-TO);

- Romero Rodrigues (Podemos-PB);

- Mário Heringer (PDT-MG);

- Bruno Farias (Avante-MG);

- Marcel van Hattem (Novo-RS).


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.