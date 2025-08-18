Zelensky pede paz 'confiável e duradoura', mas defende pressão conjunta sobre Rússia

Enquanto líderes europeus chegam à Casa Branca para uma cúpula sobre a guerra na Ucrânia, o presidente do país em guerra, Volodymyr Zelensky, escreveu nesta segunda-feira, 18, no X que o principal objetivo das conversas é obter uma paz "confiável e duradoura" para todo o continente.

Zelensky argumentou que não deve haver expectativa de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, aceite voluntariamente abandonar o que ele chama de "agressão". "É por isso que a pressão deve funcionar, e deve ser uma pressão conjunta - dos Estados Unidos e da Europa, e de todos no mundo que respeitam o direito à vida e a ordem internacional", ressaltou.

O líder ucraniano agradeceu aos aliados europeus pelo apoio, durante reunião para articular uma posição conjunta. "A Ucrânia está pronta para uma trégua real e para estabelecer uma nova arquitetura de segurança. Precisamos de paz", destacou.