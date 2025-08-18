CPTM confirma fim de Serviço 710 para 28 de agosto

Em operação desde maio de 2021, o Serviço 710, que conecta sem necessidade de transferência o Grande ABC a Jundiaí, chega ao fim no dia 28 de agosto, conforme comunicado oficial emitido pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) na manhã desta segunda-feira (18). Dessa forma, a Linha 10-Turquesa passa a ter circulação de trens restrita entre as estações Rio Grande da Serra e Palmeiras-Barra Funda, onde passageiros poderão realizar a baldeação com a Linha 7-Rubi a fim de prosseguir o trajeto.



Segundo comunicado da CPTM, para seguir viagem sentido Jundiaí ou Rio Grande da Serra, os passageiros farão a transferência no mesmo nível nas plataformas 5 e 6 na Estação Palmeiras-Barra Funda, a fim de garantir maior segurança, eficiência operacional e comodidade. A medida adotada visa atenuar as críticas de quem se beneficiava com o Serviço 710, que permitia fácil acesso de quem vinha do Grande ABC à Zona Oeste de São Paulo e a cidades próximas na região, podendo seguir até Jundiaí.



O fim do Serviço 710 para 28 de agosto já fora noticiado pelo Diário no início do mês passado, com base nas declarações do diretor-presidente da Tic Trens, Pedro Moro, de que a empresa assumiria a operação assistida da Linha 7-Rubi a partir dessa data, antes de assumir a concessão na totalidade em novembro. Desse modo, não faria sentido a mão de obra da concessionária seguir sentido ao trajeto da Linha 10-Turquesa, visto que o ramal não está previsto nesse contrato. Entretanto, faltava a confirmação oficial do Estado sobre a segregação das linhas.



Ao Diário, Pedro Moro, que comandou a CPTM entre 2019 e 2024, confirmou que o lote da Linha 10-Turquesa, que prevê a construção da Linha 14-Ônix de VLT (veículo leve sobre trilhos) de Santo André a Guarulhos, também está no radar da TIC Trens, empresa do Grupo Comporte, interessada em assumir o controle da circulação de trens da região. “Vamos entrar nesta disputa”, garantiu o diretor-presidente da empresa, em entrevista exclusiva publicada nesta domingo (17).



De acordo com a SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos), a previsão de leilão do lote das linhas 10-Turquesa e futuramente 14-Ônix é até o fim do ano. O ramal que corta cinco das sete cidades do Grande ABC será a última linha ferroviária operada pela CPTM. As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda estão sob gerência da ViaMobilidade, do Grupo CCR, desde janeiro de 2022. A Linha 7-Rubi será comandada pela Tic Trens, enquanto que as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade serão administrada pela Trivia Trens, também do Grupo Comporte.



TRANSFERÊNCIAS

Com a Linha 10-Turquesa parando na Estação Palmeiras-Barra Funda, os passageiros do Grande ABC terão no local possibilidade de transferência, além da Linha 7-Rubi (que parte para Jundiaí), com as linhas 8-Diamante (Júlio Prestes a Itapevi), 11-Coral (parte para Estação Estudantes, Mogi das Cruzes), 13-Jade (com trajeto até o Aeroporto Internacional de Guarulhos) de trens metropolitanos, além da Linha 3-Vermelha do Metrô (com viagem a Itaquera).