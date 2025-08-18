DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

CBIC reitera que mercado imobiliário em 2025 vai fechar estável em lançamentos e vendas

18/08/2025 | 14:11
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) reiterou a sua expectativa de que os lançamentos e as vendas do mercado imobiliário em 2025 fiquem estáveis na comparação com 2024. "Esperamos um pequeno crescimento dentro do Minha Casa Minha Vida e uma pequena queda nos demais mercados", afirmou o economista Celso Petrucci, durante apresentação.

No início do ano, a CBIC já havia estimado estabilidade do mercado, na média, para este ano, conforme mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Petrucci explicou que o juro alto tem afetado os negócios no segmento de médio e alto padrão, que dependem de financiamentos com recursos originados no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). "Em termos de recursos do SBPE, já sentimos que o mercado vai dando uma 'afofada', indo para estabilidade", comentou.

No primeiro semestre de 2025, as vendas de imóveis cresceram 9,6% em relação ao primeiro semestre de 2024, alcançando 206,9 mil unidades, enquanto os lançamentos tiveram um aumento de 6,8% no mesmo período, somando 186,5 mil unidades.

Já no segundo trimestre, o mercado iniciou um movimento de desaceleração. As vendas tiveram um crescimento de 2,6% em comparação ao mesmo período do ano passado, atingindo 102,8 mil unidades, enquanto os lançamentos caíram 6,8%, totalizando 93,3 mil unidades.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.