Prefeituras oferecem 1.698 vagas de emprego em seus serviços de recolocação

As prefeituras do Grande ABC têm nesta semana 1.698 postos de trabalho em oferta nos seus serviços públicos de recolocação. Há vgas para a indústria, comércio e setor de serviços, para todos os níveis de escolaridade.

São Caetano tem 554 vagas em aberto. Para consultar a disponibilidade, os interessados devem acessar o site do município (www.sao.caetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego.

Em Mauá são 452 vagas de emprego em 36 funções em diversos setores, incluindo zelador, porteiro, operador de empilhadeira, oficial de elétrica, meio oficial de refrigeração, costureira, auxiliar de limpeza, auxiliar de estoque, entre outras. A lista completa está disponível em: sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz). O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em Santo André são 443 vagas, com destaque para 80 de auxiliar de limpeza e 42 de ajudante de açougueiro. O atendimento é realizado presencialmente no Térreo 1 da Prefeitura de Santo André (Praça IV Centenário, s/nº – Centro). Além disso, também é possível acessar as vagas e serviços de qualificação de forma on-line (https://portais.santoandre.sp.gov.br/casadotrabalhador/).

Diadema tem 153 vagas, para todos os níveis, com destaque para as 50 de auxiliar de produção. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Em Ribeirão Pires são 96 vagas. O atendimento é feito no posto Atende Fácil, na Rua Capitão José Gallo, 55, no Centro.