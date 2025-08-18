Danilo Lima se pronuncia pela primeira vez após investigações da PF

O presidente afastado da Câmara de São Bernardo, vereador Danilo Lima (Podemos), se manifestou pela primeira vez nas redes sociais após as investigações da Polícia Federal (PF) que resultaram em seu afastamento do cargo. Em publicação nesta segunda-feira (18), ele reforçou confiança na Justiça e afirmou que manterá a serenidade diante do processo.



“O meu respeito à Justiça é incondicional. É nela que confio para que a verdade seja restabelecida e para que cada fato seja esclarecido. Não tenho nada a temer. Aguardo de cabeça erguida cada decisão, com serenidade, fé em Deus, confiança e a tranquilidade de quem tem a consciência limpa. Estou convicto de que este momento será superado e de que logo tudo será resolvido, restabelecendo a justiça de forma clara e definitiva. Minha vida sempre foi pautada pelo trabalho e pelo compromisso com as pessoas. E é assim que continuarei: servindo a São Bernardo, ao lado da população que me inspira e me dá forças para seguir em frente”, escreveu Lima.



A Câmara Municipal também divulgou uma nota oficial nesta segunda: "A Câmara Municipal de São Bernardo reafirma seu compromisso absoluto com a legalidade, a transparência e o respeito às instituições. Diante dos fatos noticiados, a Casa aguardará com serenidade e firmeza as decisões da Justiça, confiando no devido processo legal e no esclarecimento da verdade."

O pronunciamento ocorre após o TJ-SP oficializar a suspensão de Danilo Lima, por um ano, por decisão da 4ª Câmara de Direito Criminal. Com o afastamento, a vice-presidente da Câmara, Ana Nice (PT), assumiu interinamente a presidência do Legislativo e destacou o compromisso com a estabilidade política e a continuidade dos serviços essenciais à população.



Danilo Lima é um dos alvos da Operação Estafeta, deflagrada na semana passada pela Polícia Federal em São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema e na Capital. A ofensiva mobilizou 70 agentes, cumpriu 16 mandados de busca e apreensão, realizou duas prisões temporárias, quebrou sigilos bancário e fiscal e bloqueou até R$ 13 milhões em bens e valores.



As investigações apontam que o presidente afastado da Câmara e outros integrantes da administração municipal estariam envolvidos em um esquema de movimentação irregular de recursos provenientes de contratos públicos. Parte do dinheiro teria sido utilizada para custear despesas pessoais do prefeito Marcelo Lima (Podemos) e familiares, com depósitos fracionados para burlar o controle do Coaf.



Além de Danilo, o prefeito Marcelo Lima (Podemos) também foi afastado por um ano e precisou usar tornozeleira eletrônica. A vice-prefeita Jessica Cormick (Avante) assumiu interinamente o Executivo. Em nota, Ana Nice afirmou que o Legislativo seguirá todas as medidas previstas no Regimento Interno, garantindo o funcionamento da Câmara e o cumprimento da lei.