Operação da PF

Afastamento de Danilo Lima desnorteia vereadores de São Bernardo

Ao longo do dia, Danilo e Ary não compareceram ao Legislativo, que mergulhou em um cenário de incredulidade e incerteza sobre o que estava por vir

Bruno Coelho
15/08/2025 | 08:21
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais


Dois vereadores também estão no epicentro da Operação Estafeta, realizada nessa quinta-feira (14) pela Polícia Federal, entre eles, Danilo Lima (Podemos), primo do prefeito afastado Marcelo Lima (Podemos) e presidente da Câmara de São Bernardo, apontado pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) como uma figura ativa no esquema de corrupção no Paço. Outro envolvido é Ary de Oliveira (PRTB), também citado no escândalo. Ambos tiveram seus afastamentos cautelares determinados.

Ao longo do dia, Danilo e Ary não compareceram ao Legislativo, que mergulhou em um cenário de incredulidade e incerteza sobre o que estava por vir. Por volta das 10h30, o líder de governo Julinho Fuzari (Cidadania) conversou com cerca de dez parlamentares aliados, a fim de tranquilizá-los. Após uma conversa de aproximadamente 20 minutos, o vereador deixou o recinto. Os colegas, por sua vez, ainda não sabiam quais seriam os próximos desdobramentos.

Segundo o MP-SP, Danilo estaria profundamente inserido em uma complexa rede de movimentação financeira ilícita, a exemplo de Marcelo Lima, tendo como intermediário Paulo Iran Paulino Costa, que desempenhava o papel de operador financeiro central da organização criminosa. Por sua vez, Ary de Oliveira, primeiro suplente pelo PRTB – vereador em exercício no lugar de Ivan Silva, secretário de Governo –, também é citado por participação em transações financeiras potencialmente ilegais, embora negue envolvimento.

Até a noite de quinta, a Câmara não havia recebido as notificações do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) a fim de oficializar os afastamentos dos dois vereadores, embora a situação seja tratada como uma mera questão de tempo pelos demais parlamentares. No lugar de Danilo na presidência, assumiria a chefia do Legislativo Ana Nice (PT), hoje vice-presidente, nome que desagrada outros pares, que discutem uma forma de provocar uma nova eleição da mesa.

