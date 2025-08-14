Danilo Lima é afastado da Câmara; vice-presidente se manifesta

A Operação Estafeta, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (14), provocou mudanças também no Legislativo de São Bernardo. Entre os alvos das medidas cautelares expedidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo está o vereador Danilo Lima (Podemos), afastado do cargo por um ano.



Com a saída temporária de Lima, ainda não há definição de como será conduzida a presidência da Câmara. O Regimento Interno da Casa apresenta pontos ambíguos sobre a sucessão, deixando em aberto se a vice-presidenta, Ana Nice (PT), assumirá o cargo. Por isso, vereadores têm se reunido durante o dia para a definição. Além de Danilo Lima, também foi afastado o vereador Ary José de Oliveira (PRTB).



A ofensiva da PF mobilizou 70 agentes e cumpre 16 mandados de busca e apreensão, duas prisões temporárias, quebras de sigilos bancário e fiscal, e bloqueio de até R$ 13 milhões em bens e valores. As ações ocorrem em São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema e na Capital.



As investigações começaram em julho de 2025, após a apreensão de R$ 14 milhões em espécie — entre reais e dólares — com um servidor municipal suspeito de integrar a organização criminosa. O inquérito aponta para um esquema estruturado entre integrantes da alta administração municipal, que atuariam como operadores financeiros para movimentar valores oriundos de contratos firmados pelo município e pela Fundação ABC. Parte do dinheiro teria sido usada para custear despesas pessoais do prefeito Marcelo Lima (Podemos) e de familiares, com depósitos fracionados para burlar o controle do Coaf.



O prefeito também foi afastado de suas funções por um ano e obrigado a usar tornozeleira eletrônica. No Executivo, a vice-prefeita Jessica Cormick (Avante) assumiu interinamente o comando da cidade.



Manifestação

Em nota, Ana Nice afirmou: “Na manhã desta quinta-feira (14), nosso mandato foi surpreendido com a notícia do afastamento do prefeito Marcelo Lima, após operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de corrupção na Prefeitura de nossa cidade.



Seguimos defendendo a apuração rigorosa do caso, pois se trata de uma investigação policial que precisa ser conduzida com transparência e responsabilidade. A cidade não pode ser prejudicada por supostas irregularidades que impactam diretamente a vida de cada cidadã e cidadão são-bernardense.



Enquanto vice-presidenta da Câmara, reafirmo nosso compromisso de seguir todas as medidas previstas no Regimento Interno, garantindo a estabilidade institucional e o bom funcionamento do Legislativo. No momento, a população de São Bernardo do Campo precisa de rigorosa apuração e justiça.”



Quem é Ana Nice

Mineira de Espinosa e filha de lavradores, Ana Nice superou uma infância de dificuldades. Perdeu a mãe aos cinco anos e o pai aos 14, e trabalhou nas roças de algodão antes de se mudar para São Bernardo, em 1988, em busca de tratamento médico para o irmão mais novo. Foi alfabetizada já na adolescência e, mais tarde, formou-se em História pela Fundação Santo André, com especialização em Economia do Trabalho e Sindicalismo pela Unicamp.



Metalúrgica e líder sindical, construiu sua trajetória na luta por direitos das mulheres, igualdade racial e inclusão social. Trabalhou na Panex a partir de 1993 e, em 2002, foi eleita representante dos trabalhadores, integrando o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Tornou-se diretora executiva da entidade em 2011 e licenciou-se em 2016 para disputar as eleições municipais, tornando-se a primeira mulher negra eleita vereadora em São Bernardo.



Eleita pelo PT com 4.090 votos em 2016 e reeleita em 2020 com 4.728 votos — sendo a mais votada de seu partido —, Ana Nice agora está no centro das discussões sobre a sucessão na presidência da Câmara Municipal após o afastamento de Danilo Lima.

