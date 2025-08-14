DGABC
Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Política Titulo Investigação

PF faz buscas na Prefeitura de São Bernardo após afastamento de Marcelo Lima

Por volta das 9h10, viaturas deixaram o Paço Municipal levando um malote, que foi colocado em um dos carros oficiais da corporação

Natasha Werneck
14/08/2025 | 09:24
FOTO: André Henriques | DGABC
FOTO: André Henriques | DGABC


A Polícia Federal esteve na manhã desta quinta-feira (14) na Prefeitura de São Bernardo para cumprir mandados de busca e apreensão relacionados à Operação Estafeta, que resultou no afastamento do prefeito Marcelo Lima (Podemos). Por volta das 9h10, viaturas deixaram o Paço Municipal levando um malote, que foi colocado em um dos carros oficiais da corporação.

LEIA MAIS: Marcelo Lima é alvo da Polícia Federal por esquema de corrupção

A ação, autorizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo uma suposta organização criminosa com atuação na administração municipal. Além das buscas no prédio da Prefeitura, a PF cumpre outras diligências em São Paulo, Santo André, Mauá e Diadema.

No total, a operação envolve duas prisões preventivas, 20 mandados de busca e apreensão, quebra de sigilos bancário e fiscal, afastamento de cargos públicos e monitoramento eletrônico de investigados.

LEIA MAIS: Jessica Cormick assume Prefeitura de São Bernardo após afastamento de Marcelo Lima

As investigações começaram em julho de 2025, quando foram apreendidos R$ 14 milhões em espécie — entre reais e dólares — com um servidor municipal suspeito de participar do esquema.

Com o afastamento de Marcelo Lima, a vice-prefeita Jéssica Cormick (Avante) assumiu interinamente o comando do Executivo. Os investigados podem responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.


