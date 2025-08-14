Jessica Cormick assume Prefeitura de São Bernardo após afastamento de Marcelo Lima

A vice-prefeita de São Bernardo, Jéssica Cormick (Avante), assume o comando do Paço nesta quinta-feira (14) após o afastamento do prefeito Marcelo Lima (Podemos), alvo da Operação Estafeta, deflagrada pela Polícia Federal para investigar suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro na administração pública.



A decisão, expedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou o afastamento imediato do chefe do Executivo, que também usará tornozeleira eletrônica, e o cumprimento de medidas como quebra de sigilos bancário e fiscal.



A PF cumpre duas prisões preventivas e 20 mandados de busca e apreensão em São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema e na Capital. A investigação teve início em julho de 2025, quando agentes apreenderam R$ 14 milhões em espécie — em reais e dólares — com um servidor municipal suspeito de integrar a organização criminosa.



Além do prefeito, também são alvos da PF o presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (Podemos), e o suplente de vereador Ary José de Oliveira (PRTB).

Os investigados podem responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Enquanto durar o afastamento, Jéssica Cormick responderá pela gestão da cidade.