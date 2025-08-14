DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Operação Estafeta

Jessica Cormick assume Prefeitura de São Bernardo após afastamento de Marcelo Lima

A decisão, expedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou o afastamento imediato do chefe do Executivo, que também usará tornozeleira eletrônica

Natasha Werneck
14/08/2025 | 08:37
Compartilhar notícia
FOTO: Denis Maciel | DGABC
FOTO: Denis Maciel | DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A vice-prefeita de São Bernardo, Jéssica Cormick (Avante), assume o comando do Paço nesta quinta-feira (14) após o afastamento do prefeito Marcelo Lima (Podemos), alvo da Operação Estafeta, deflagrada pela Polícia Federal para investigar suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro na administração pública.

LEIA MAIS: Marcelo Lima é alvo da Polícia Federal por esquema de corrupção

A decisão, expedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou o afastamento imediato do chefe do Executivo, que também usará tornozeleira eletrônica, e o cumprimento de medidas como quebra de sigilos bancário e fiscal.

A PF cumpre duas prisões preventivas e 20 mandados de busca e apreensão em São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema e na Capital. A investigação teve início em julho de 2025, quando agentes apreenderam R$ 14 milhões em espécie — em reais e dólares — com um servidor municipal suspeito de integrar a organização criminosa.

Além do prefeito, também são alvos da PF o presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (Podemos), e o suplente de vereador Ary José de Oliveira (PRTB).

Os investigados podem responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Enquanto durar o afastamento, Jéssica Cormick responderá pela gestão da cidade.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.