Jessica Cormick assume Prefeitura de São Bernardo após afastamento de Marcelo Lima

A decisão, expedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou o afastamento imediato do chefe do Executivo, que também usará tornozeleira eletrônica
A vice-prefeita de São Bernardo, Jéssica Cormick (Avante), assume o comando do Paço nesta quinta-feira (14) após o afastamento do prefeito Marcelo Lima (Podemos), alvo da Operação Estafeta, deflagrada pela Polícia Federal para investigar suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro na administração pública.
LEIA MAIS: Marcelo Lima é alvo da Polícia Federal por esquema de corrupção
A decisão, expedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou o afastamento imediato do chefe do Executivo, que também usará tornozeleira eletrônica, e o cumprimento de medidas como quebra de sigilos bancário e fiscal.
A PF cumpre duas prisões preventivas e 20 mandados de busca e apreensão em São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema e na Capital. A investigação teve início em julho de 2025, quando agentes apreenderam R$ 14 milhões em espécie — em reais e dólares — com um servidor municipal suspeito de integrar a organização criminosa.
Além do prefeito, também são alvos da PF o presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (Podemos), e o suplente de vereador Ary José de Oliveira (PRTB).
Os investigados podem responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Enquanto durar o afastamento, Jéssica Cormick responderá pela gestão da cidade.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.