Marcelo Lima é alvo da Polícia Federal por esquema de corrupção

A Polícia Federal desencadeou nesta quinta-feira (14) a Operação Estafeta para apurar suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo uma possível organização criminosa com atuação na administração pública de São Bernardo. O prefeito, Marcelo Lima (Podemos), o presidente da Câmara, Danilo Lima (Podemos), além do suplente de vereador Ary José de Oliveira (PRTB) são alvos da operação.



A ação, autorizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, inclui duas prisões preventivas, 20 mandados de busca e apreensão e a quebra de sigilos bancário e fiscal. Também foram determinadas medidas como afastamento de servidores de seus cargos e tornozeleira eletrônica. As diligências ocorrem em São Paulo, São Bernardo, Santo André, Mauá e Diadema.



O inquérito começou em julho de 2025, após a apreensão de R$ 14 milhões em espécie — parte em reais e parte em dólares — com um servidor municipal suspeito de integrar o grupo.



Os alvos podem responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.