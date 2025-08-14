Marcelo Lima é afastado da Prefeitura e usará tornozeleira eletrônica

A ação apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro em um suposto esquema envolvendo a administração municipal
O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo nesta quinta-feira (14) por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, no âmbito da Operação Estafeta, da Polícia Federal. A medida inclui o uso de tornozeleira eletrônica e o bloqueio de seus sigilos bancário e fiscal.
LEIA MAIS: Marcelo Lima é alvo da Polícia Federal por esquema de corrupção
A ação apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro em um suposto esquema envolvendo a administração municipal. Policiais federais cumprem duas prisões preventivas e 20 mandados de busca e apreensão em São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema e na capital paulista.
A investigação começou em julho de 2025, após a apreensão de R$ 14 milhões em espécie — parte em reais e parte em dólares — com um servidor municipal ligado ao caso.
Enquanto durar o afastamento, a vice-prefeita Jéssica Cormick (Avante) assumirá interinamente a gestão do município. Os investigados podem responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.
LEIA MAIS: Jessica Cormick assume Prefeitura de São Bernardo após afastamento de Marcelo Lima
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.