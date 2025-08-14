Marcelo Lima é afastado da Prefeitura e usará tornozeleira eletrônica

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo nesta quinta-feira (14) por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, no âmbito da Operação Estafeta, da Polícia Federal. A medida inclui o uso de tornozeleira eletrônica e o bloqueio de seus sigilos bancário e fiscal.



A ação apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro em um suposto esquema envolvendo a administração municipal. Policiais federais cumprem duas prisões preventivas e 20 mandados de busca e apreensão em São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema e na capital paulista.



A investigação começou em julho de 2025, após a apreensão de R$ 14 milhões em espécie — parte em reais e parte em dólares — com um servidor municipal ligado ao caso.



Enquanto durar o afastamento, a vice-prefeita Jéssica Cormick (Avante) assumirá interinamente a gestão do município. Os investigados podem responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

