Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Política Titulo São Bernardo

Marcelo Lima é afastado da Prefeitura e usará tornozeleira eletrônica

A ação apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro em um suposto esquema envolvendo a administração municipal

Natasha Werneck
14/08/2025 | 08:57
FOTO: André Henriques | DGABC
FOTO: André Henriques | DGABC


O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo nesta quinta-feira (14) por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, no âmbito da Operação Estafeta, da Polícia Federal. A medida inclui o uso de tornozeleira eletrônica e o bloqueio de seus sigilos bancário e fiscal.

LEIA MAIS: Marcelo Lima é alvo da Polícia Federal por esquema de corrupção

A ação apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro em um suposto esquema envolvendo a administração municipal. Policiais federais cumprem duas prisões preventivas e 20 mandados de busca e apreensão em São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema e na capital paulista.

A investigação começou em julho de 2025, após a apreensão de R$ 14 milhões em espécie — parte em reais e parte em dólares — com um servidor municipal ligado ao caso.

Enquanto durar o afastamento, a vice-prefeita Jéssica Cormick (Avante) assumirá interinamente a gestão do município. Os investigados podem responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

LEIA MAIS: Jessica Cormick assume Prefeitura de São Bernardo após afastamento de Marcelo Lima


