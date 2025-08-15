DGABC
Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Política Titulo Medida cautelar

TJ-SP oficializa afastamento de Danilo Lima da Câmara de São Bernardo

Presidente do Legislativo é um dos investigados da Operação Estafeta

Wilson Guardia
15/08/2025 | 13:02
FOTO: André Henriques/DGABC
FOTO: André Henriques/DGABC


O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) acaba de formalizar o afastamento do presidente da Câmara de São Bernardo, vereador Danilo Lima (Podemos).

O podemista é alvo da Operação Estafeta, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (14).

Reportagem em atualização


