TJ-SP oficializa afastamento de Danilo Lima da Câmara de São Bernardo

Presidente do Legislativo é um dos investigados da Operação Estafeta
O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) acaba de formalizar o afastamento do presidente da Câmara de São Bernardo, vereador Danilo Lima (Podemos).
O podemista é alvo da Operação Estafeta, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (14).
Reportagem em atualização
